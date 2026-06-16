Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

43 người ở Đà Nẵng nhập viện sau khi ăn bánh mì

  • Thứ ba, 16/6/2026 13:44 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Từ ngày 13 đến 16/6, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam tiếp nhận và điều trị 43 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện liên tiếp ghi nhận hàng chục bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một lò sản xuất bánh mì trên địa bàn phường Điện Bàn.

ngo doc banh mi anh 1

Một trong số hàng chục ca nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Q.N.

Từ ngày 13/6 đến ngày 15/6, bệnh viện tiếp nhận và điều trị 21 trường hợp bệnh nhân với triệu chứng đau bụng, đại tiện lỏng, sốt, nôn mửa.

Tiếp đến, từ chiều tối 15/6 đến sáng 16/6, bệnh viện tiếp tục ghi nhận thêm 22 ca ngộ độc, nâng tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị lên đến 43 ca.

Qua khai thác dịch tễ cho thấy, các bệnh nhân đều ăn bánh mì thịt chả tại quán bánh mì ở phường Điện Bàn (gần chợ Tổng). Thời gian ăn bánh mì khoảng 6h30 ngày 13/6; thời gian ca đầu tiên nhập viện khởi phát triệu chứng khoảng 20h cùng ngày.

Được biết, lò bánh mì cách bệnh viện khoảng 5km. Đây là lò sản xuất và bán bánh mì thịt chả.

Trong số 43 ca nhập viện hiện có 22 ca đang điều trị tại khoa Nhi, số còn lại được điều trị tại các khoa Truyền nhiễm, Nội Tiêu hoá, Cấp cứu; với các triệu chứng đau bụng, sốt cao, nôn mửa và đi cầu lỏng.

"Bệnh viện đang cho xét nghiệm phân của bệnh nhân để tìm ra vi khuẩn gây ngộ độc. Hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện, chưa có bệnh nhân nặng”, lãnh đạo bệnh viện thông tin thêm.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

Phát hiện độ tuổi tăng cân nguy hiểm nhất

Nghiên cứu mới cho thấy người bắt đầu béo phì ở độ tuổi 17-29 có nguy cơ tử vong sớm cao hơn khoảng 70% so với những người không bị béo phì trước 60 tuổi.

2 giờ trước

https://vtcnews.vn/43-nguoi-o-da-nang-nhap-vien-sau-khi-an-banh-mi-ar1023885.html

Thanh Ba/ VTC News

ngộ độc bánh mì Đà Nẵng Quảng Nam Chợ Tổng Q.N. Lò bánh mỳ Điện Bàn Tiêu hoá

    Đọc tiếp

    Phia sau bi kich 'so huu ky nghi' hinh anh

    Phía sau bi kịch 'sở hữu kỳ nghỉ'

    4 giờ trước 10:50 16/6/2026

    0

    Phía sau số tiền tích lũy cả đời bị dốc cạn là bi kịch xót xa của những nạn nhân trí thức, khi sự quan tâm, chăm sóc của các tư vấn viên thực chất chỉ là đòn thao túng cảm xúc.

    Ba doc to nguy hiem so mot trong thuc pham hinh anh

    Ba độc tố nguy hiểm số một trong thực phẩm

    3 giờ trước 11:00 16/6/2026

    0

    Nhiều người lo ngại hóa chất và thuốc trừ sâu trong thực phẩm, nhưng mối nguy lớn hơn lại đến từ các độc tố tự nhiên tồn tại trong gạo, cá biển cỡ lớn và các loại hạt bảo quản kém.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý