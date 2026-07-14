Bộ Xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

Bộ Xây dựng đã chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng bỏ quy định về sở hữu chung cư có thời hạn.

Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất quy định quyền sở hữu căn hộ chung cư có thời hạn khỏi dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Việt Linh.

Theo thông tin từ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), nội dung quy định về sở hữu chung cư có thời hạn đã được cơ quan soạn thảo đưa ra khỏi dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Nhà chức trách cũng cho biết dự thảo luật đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Trước đó, trong dự thảo Luật Nhà ở được công bố để lấy ý kiến thẩm định, một trong những nội dung đáng chú ý là quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư gắn với thời hạn sử dụng công trình.

Theo phương án này, khi công trình hết niên hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn, UBND cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng. Trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng và phải phá dỡ, quyền sở hữu đối với căn hộ và các phần diện tích khác trong tòa nhà cũng sẽ chấm dứt sau quá trình phá dỡ.

Đề xuất này sau đó vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có lo ngại về quyền sở hữu tài sản của người dân. Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), cho rằng không nên quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư theo tuổi thọ công trình.

Theo ông, việc xác định thời hạn sở hữu căn hộ theo thời hạn sử dụng công trình chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, chưa bảo đảm tính ổn định của pháp luật nhà ở, chưa phù hợp với thực tiễn và có thể khiến người dân, chủ sở hữu nhà chung cư phát sinh tâm lý bất an.

Chủ tịch HoREA cũng đề xuất duy trì cơ chế sở hữu nhà ở có thời hạn nhưng chỉ áp dụng khi các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hoặc đối với nhà ở xây dựng trên đất ở có thời hạn, thay vì áp dụng đại trà cho toàn bộ căn hộ chung cư.

Thực tế, đây không phải lần đầu đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn được đưa ra. Trong quá trình xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) vào cuối năm 2022, Bộ Xây dựng từng đề xuất xác định thời hạn sở hữu căn hộ theo tuổi thọ thiết kế của công trình, tính từ thời điểm nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, đến năm 2023, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Xây dựng đã đề nghị không quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn. Cơ quan này khi đó đánh giá đây là vấn đề nhạy cảm, có tác động lớn đến xã hội và còn nhiều ý kiến khác nhau.