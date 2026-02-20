Bố U50 bị nhầm là người yêu của con gái vì quá trẻ

Không chỉ trên mạng xã hội, ngoài đời, Quỳnh cũng nhiều lần rơi vào cảnh khó xử khi bố bị nhầm là anh trai, thậm chí là người yêu của cô.

Mỗi lần chụp ảnh cùng bố, Quỳnh lại bị hiểu nhầm là em gái hay người yêu vì ông sở hữu vẻ ngoài trẻ trung.

Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 2002, quê Thái Bình) cho biết bố cô sinh năm 1978. Ở tuổi U50, ông vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Vì vậy, mỗi lần hai bố con cùng xuất hiện hay chụp ảnh chung, Quỳnh thường phải đính chính khi nhiều người không tin đó là cha của cô.

"Bình thường, bố tôi trông quá trẻ nên mọi người hay nhầm mẹ là chị của bố, cũng có người tưởng bố là anh trai, thậm chí người yêu của tôi", cô gái 24 tuổi nói với Tri Thức - Znews.

Vì quá nhiều người nhầm, Quỳnh cũng không xa lạ với chuyện này. Hơn nữa, cô tâm sự từ khi lên đại học, ngoại hình của mình cũng có chút thay đổi, cao và khung xương to hơn nên nhìn "già trước tuổi".

Bởi vậy, trong các bức ảnh Quỳnh đứng với bố, nhiều người nghĩ hai cha con không có quá nhiều cách biệt về tuổi tác.

Như Quỳnh chụp ảnh cùng bố và mẹ.

"Khi biết đó là bố tôi, ai cũng giật mình vì ông có ngoại hình trẻ trung. Có lúc, cả gia đình ra ngoài ăn uống hay đi chơi, tôi gọi 'bố', 'mẹ' khiến những người xung quanh bất ngờ", cô gái sinh năm 2002 nói.

Quỳnh cho biết có lẽ vẻ ngoài trẻ trung của bố là thừa hưởng từ ông nội. Ông của cô cũng trông trẻ hơn nhiều lần so với tuổi thật.

Quỳnh tâm sự thêm trong gia đình, bố là người khá nghiêm khắc, còn mẹ vui tính, thoải mái và thường quay video cùng con gái. Vì vậy, Quỳnh gần gũi với mẹ hơn trong cuộc sống thường ngày.

“Tư duy của bố mẹ tôi khá hiện đại. Khi nhiều người thường không cho con học nghệ thuật, bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi”, Quỳnh nói.

Khi cả nhà ra ngoài đi ăn, Quỳnh gọi "bố", mẹ" khiến người xung quanh kinh ngạc.