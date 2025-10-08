Bộ trưởng Tài chính: Chứng khoán sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất

Sau nhiều năm chờ đợi, FTSE Russell đã chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định nâng hạng không phải đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: BTC.

Chia sẻ về sự kiện lịch sử này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ Cận biên lên Mới nổi thứ cấp là kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan. Kết quả này cũng có sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Thắng, suốt 2 năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng, cùng sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai một chương trình cải cách toàn diện nhằm đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ cao nhất của quốc tế.

“Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh và cho biết FTSE chính thức nâng hạng không chỉ tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn ngoại, mà còn là minh chứng rõ ràng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Tuy vậy, người đứng đầu ngành Tài chính nhìn nhận nâng hạng không phải đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững. Trong đó, từng chặng đường sẽ gắn với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng đề ra.

Do đó, việc FTSE nâng hạng có thể xem là dấu mốc cho sự chuyển mình toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ khung khổ pháp lý, hạ tầng công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và hành vi đầu tư của công chúng đầu tư.

Trong đó, nâng hạng đã đánh dấu bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết tại Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được Thủ tướng phê duyệt đã đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, bên cạnh mục tiêu đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường Cận biên lên Mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, còn phải duy trì xếp hạng này và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của MSCI và thị trường Mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.

“Điều đó có nghĩa là FTSE công bố chính thức nâng hạng hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta còn nhiều mục tiêu cao hơn và cần triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa”, Bộ trưởng Tài chính chia sẻ.

Do đó, Bộ trưởng Thắng kỳ vọng sau quyết định mới nhất từ FTSE Russell, thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến một sự thay đổi về chất. Không chỉ đón nhận dòng vốn ngoại chất lượng cao, mà đi kèm với đó là yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp hay tính công khai, minh bạch. Từ đó, sẽ tạo thêm động lực cho cả cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần đưa thị trường chứng khoán lên một tầm phát triển mới, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tài chính cho biết cơ quan quản lý sẽ căn cứ vào Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán tới năm 2030, chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước, Bộ sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát và triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường. Bộ sẽ hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, nhằm xây dựng một thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch, hiệu quả, hiện đại, theo chuẩn mực hàng đầu quốc tế.