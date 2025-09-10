Bộ trưởng Quốc phòng làm tân Thủ tướng Pháp

Trong bối cảnh chính trường rối ren và kinh tế ngập nợ nần, Tổng thống Macron chọn ông Lecornu để giữ vững chính sách thân doanh nghiệp, bất chấp phản ứng gay gắt từ phe đối lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu được bổ nhiệm là tân Thủ tướng Pháp. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 10/9 đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, làm Thủ tướng Pháp mới, bất chấp những dự đoán ông có thể xoay trục sang cánh tả để xoa dịu tình hình chính trị căng thẳng, Reuters cho biết.

Trong thông điệp đăng trên X, ông Lecornu khẳng định: “Tổng thống đã giao cho tôi nhiệm vụ xây dựng một chính phủ với định hướng rõ ràng: bảo vệ độc lập và sức mạnh quốc gia, phục vụ nhân dân và duy trì ổn định chính trị - thể chế”.

Đây là vị Thủ tướng thứ 5 của Pháp chỉ trong chưa đầy hai năm, sau khi Quốc hội - vốn chia rẽ thành ba khối đối lập - buộc François Bayrou từ chức vì kế hoạch siết nợ công.

Sinh ra tại Normandy, Lecornu sớm bước chân vào chính trị khi mới 16 tuổi, đi vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Ông trở thành thị trưởng một thị trấn nhỏ ở tuổi 18, rồi là cố vấn chính phủ trẻ nhất dưới thời Sarkozy khi mới 22 tuổi.

Ông Lecornu từng là ngôi sao trẻ của phe bảo thủ nhưng đã rời hàng ngũ này để ủng hộ Macron từ chiến dịch tranh cử năm 2017.

Năm 2022, ông trực tiếp điều hành chiến dịch tái tranh cử của tổng thống. Trước khi trở thành Thủ tướng, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng chi tiêu quân sự và góp phần định hình quan điểm an ninh châu Âu về Ukraine.

Việc ông được chọn cho thấy quyết tâm của Macron duy trì chính phủ thiểu số và bảo vệ bằng mọi giá chương trình cải cách thân doanh nghiệp - bao gồm cắt giảm thuế cho người giàu, doanh nghiệp và nâng tuổi nghỉ hưu.

Dẫu vậy, sự lựa chọn này của Tổng thống Macron trong bối cảnh uy tín sụt giảm mạnh được coi là bước đi đầy rủi ro, có thể làm gia tăng bất mãn xã hội. Phe cánh tả ngay lập tức chế giễu quyết định này và kêu gọi biểu tình toàn quốc mang tên “Phong tỏa tất cả” vào ngày 11/9.

Đảng cực tả France Unbowed tuyên bố sẽ nộp kiến nghị bất tín nhiệm, song khả năng thành công không cao. Trong khi đó, đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của Jordan Bardella phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với ông Lecornu về vấn đề ngân sách, ít nhất là tạm thời.

Điều này đồng nghĩa chính phủ mới sẽ phải dựa dẫm phần nào vào RN, lực lượng từng góp phần hạ bệ cả Bayrou và người tiền nhiệm Michel Barnier.

RN tuyên bố sẽ phản đối mọi kế hoạch tăng thuế với người lao động, đồng thời kêu gọi cắt giảm chi phí nhập cư, chi tiêu công và đóng góp của Pháp cho Liên minh châu Âu.

Được biết, ông Lecornu từng được cho là có quan hệ kín đáo với lãnh đạo RN Marine Le Pen và Bardella, bao gồm cả một bữa tối bí mật năm ngoái.

Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu của ông Lecornu trên ghế Thủ tướng sắp tới là tìm sự đồng thuận về ngân sách năm 2026. Đây cũng chính là “vết trượt” của Bayrou khi ông đề xuất các biện pháp thắt chặt mạnh tay nhằm kiềm chế mức thâm hụt ngân sách gần gấp đôi giới hạn 3% GDP mà EU quy định.