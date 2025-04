Bộ trưởng Nội vụ 'sốt ruột' vì số lượng lãnh đạo cấp xã rất nhiều

Ngày 28/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Nêu tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo phân định rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục triệt để sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp chính quyền địa phương.

Các quy định tại dự thảo cũng giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính từ trung ương đến cấp xã; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Thẩm tra, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đồng tình với việc sửa đổi căn bản, toàn diện dự án luật. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉnh lý, làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo.

Ông Hoàng Thanh Tùng đặt vấn đề, có nên quy định HĐND cấp xã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu hay không? Trong khi Quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Nghị quyết số 96 của Quốc hội về nội dung này đều đang quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh tại HĐND, UBND cấp xã.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho rằng, nên quy định lấy phiếu tín nhiệm ở cấp xã vì không còn tổ chức cấp huyện; hơn nữa cấp xã trực tiếp, sát với dân.

Cùng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, việc HĐND cấp xã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu “chỉ có tốt”. Tuy nhiên, Chính phủ cần báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, quy định của Bộ Chính trị không lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh tại HĐND, UBND cấp xã. Tuy nhiên hiện nay địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của cấp xã mới rất khác.

Do đó, ban soạn thảo tiếp thu ý kiến và điều chỉnh theo hướng thực hiện sau khi có ý kiến của cấp thẩm quyền.

Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng lưu ý việc quy định tổ chức bộ máy cấp xã. Theo quy định, biên chế cấp xã tối đa là 32 người mà lại tổ chức thành nhiều phòng, mỗi phòng lại có hai lãnh đạo gồm trưởng, phó phòng, như vậy có hợp lý?

“Cán bộ xã phải như con dao pha, làm được nhiều việc, giờ chia ra người nào làm việc nấy thì có khi dẫn đến khó huy động lực lượng tổng thể, nhất là khi đột xuất, cấp bách”, ông Định nhấn mạnh và đề nghị nghiên cứu quy định phù hợp.

Về tổ chức bộ máy cấp xã, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin, theo dự kiến, số lãnh đạo cấp xã chiếm tỷ lệ trên 1/3. Ví như có 7 phòng thì thuần túy có 14 lãnh đạo phòng, chưa kể lãnh đạo bên đảng, chính quyền.

“Cộng lại sẽ rất nhiều nên chúng tôi rất sốt ruột. Đây là cấp chính quyền hoàn chỉnh nên phải có bộ máy. Do đó vận dụng theo hướng linh hoạt, tức địa phương căn cứ quy mô phát triển, dân số... để có thể bố trí cơ quan chuyên môn và tương đương, hoặc theo vị trí việc làm", bà Trà bày tỏ.

Nhấn mạnh Chính phủ sẽ phải hướng dẫn chi tiết vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ đồng thời cho rằng, nếu thiết kế tổ chức bộ máy thì lãnh đạo phải kiêm nhiệm, mục tiêu là phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Kết luật 128 của Trung ương về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức kể từ ngày 7/3/2025, tuy nhiên, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thông báo tuyển dụng 16 viên chức giáo dục, y tế.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.