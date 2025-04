Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 2/4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo nội dung Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ trong tình hình mới; họp cho ý kiến nhiều lần, hoàn thiện Đề án và báo cáo Quân ủy Trung ương.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, chắc chắn, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động định hướng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức quân sự địa phương khi giảm đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu việc nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức quân sự địa phương phải xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; các chủ trương chỉ đạo chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; kế thừa tinh hoa nghệ thuật quân sự, truyền thống lịch sử xây dựng lực lượng quân sự, đánh giặc giữ nước của dân tộc; thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, trong khu vực, nhất là những phát triển mới về hình thái, phương thức chiến tranh thời gian gần đây.

Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ trong tình hình mới đã tập trung đi sâu phân tích, làm rõ phạm vi, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu của Đề án; những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ trong tình hình mới phải phù hợp với các Chiến lược về quân sự, quốc phòng và đường lối quân sự quốc phòng.

Tổng Bí thư khẳng định, về quan điểm cần giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế thừa quan điểm và tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã được xác định trong các nghị quyết, kết luận của Đảng; bảo đảm Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, tiếp tục sắp xếp các tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; bảo đảm “tinh - gọn - mạnh” hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian, thực sự là nòng cốt trong xây dựng và thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức cơ quan quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh qua các thời kỳ và truyền thống lịch sử, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời bình, sẵn sàng mở rộng lực lượng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, quá trình điều chỉnh, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của quân đội.

Về nguyên tắc, Tổng Bí thư chỉ rõ, sắp xếp theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước; sắp xếp các Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh theo các tỉnh được sáp nhập.

Quá trình điều chỉnh mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Bảo đảm được sự chỉ huy, thống nhất trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, giữ được sự ổn định; sau điều chỉnh bảo đảm hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư đề nghị về mục tiêu, tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng phù hợp với hệ thống; với quan điểm đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân.

Xây dựng tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ liên hoàn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương giao Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp thu nội dung kết luận của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định; sau khi được Bộ Chính trị thông qua Đề án, chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu điều chỉnh bổ sung về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, tác chiến khu vực phòng thủ, hệ thống tài liệu huấn luyện phù hợp với tổ chức biên chế mới; chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực quân sự, quốc phòng; chỉ đạo cơ quan tiếp tục nghiên cứu về tổ chức của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường cho phù hợp với quy mô đơn vị hành chính cấp xã, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

