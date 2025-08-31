Bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh

Phường Ba Đình bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người già, trẻ nhỏ và người dân theo dõi lễ diễu binh 2/9 tại Hà Nội.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ các địa phương khác về Thủ đô theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí.

Các điểm này chủ yếu dành cho người già, trẻ nhỏ và những người có nhu cầu nghỉ ngơi trước buổi lễ chính thức sáng 2/9.

Cụ thể, UBND phường Ba Đình bố trí 6 điểm để nhân dân nghỉ qua đêm gồm:

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học);

Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc);

Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ);

Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn);

Tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà);

Điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà).

Việc bố trí này giúp người dân tránh mệt mỏi, thuận tiện cho việc sắp xếp vị trí theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố.

Người dân mang lều bạt, ngủ ngoài đường để xem diễu binh 2/9. Ảnh: Minh Đức

Thông tin từ UBND phường Ba Đình, khoảng 8.000 ghế ngồi ưu tiên sẽ được phường Ba Đình bố trí trên vỉa hè phố Trần Phú, Hùng Vương nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua từ chiều 1/9.

Số lượng ghế ngồi đã được tăng thêm khoảng 2.000 so với lễ tổng duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu các cựu chiến binh, người có công, tạo nên không gian trang trọng và có tổ chức trong buổi lễ chính thức.

Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình.

Chương trình bắt đầu lúc 6h30 với lễ rước đuốc, tiếp đó là chào cờ, giới thiệu đại biểu và diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45, các khối diễu binh, diễu hành chính thức xuất phát với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, quần chúng và đơn vị khách mời quốc tế.

Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia tổ chức, chưa kể lực lượng diễu hành. Chương trình sẽ khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật từ 9h45 đến 10h.

Ngoài phần lễ, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9 tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán và SVĐ Mỹ Đình, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và nghệ thuật.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9. Lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.