Các cựu chiến binh đội mưa đến xem diễu binh

Trong tiếng hò reo của người dân, các cựu chiến binh bước đi trên đường phố thủ đô, chờ xem tổng duyệt binh, vẫn với dáng vẻ kiên cường hồi tuổi trẻ. Hình ảnh cựu chiến binh bước đi trong hòa bình là minh chứng sống động để thế hệ hôm nay nhớ về lịch sử đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước. Ảnh: Văn Nguyện.

Trong biển người ngồi chờ đoàn diễu binh, diễu hành từ tờ mờ sáng, cựu chiến binh Nguyễn Gia Sâm (70 tuổi) được người dân ưu tiên nhường chỗ ngồi hàng đầu. Ông Sâm đã có mặt từ 16h chiều hôm trước để được hòa chung niềm háo hức cùng đồng bào. Nghẹn ngào nhớ về ký ức gian khổ của những năm tháng chiến tranh, giữa không khí đông vui, ông thấy rõ đất nước đã thay đổi, lớn mạnh hơn bao giờ hết với dàn khí tài hiện đại. Điều khiến ông tự hào nhất là nhìn thấy hàng nghìn người dân, từ già đến trẻ, cùng thức trắng đêm, chung một lòng chờ giây phút thiêng liêng, tình yêu nước luôn vẹn nguyên qua nhiều thế hệ. Ảnh: Phương Anh.

Những chiếc huy hiệu, huy chương đeo trên ngực trái sáng lấp lánh trong đêm. Với mỗi cựu chiến binh, đó là niềm tự hào, là minh chứng cho những tháng năm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ảnh: Phương Anh.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Nước (74 tuổi) đã di chuyển từ TP Hải Dương lên Hà Nội từ 2h chiều ngày 29/8 để chờ xem buổi tổng duyệt. Từng chiến đấu trên mảnh đất Tây Nguyên gần một thập kỷ, ông Nước cảm thấy rất tự hào khi theo dõi các buổi hợp luyện qua tivi nên quyết định gác lại công việc và ra Hà Nội "đội mưa" xem trực tiếp buổi Tổng duyệt. "Là một cựu chiến binh, tôi thấy hòa bình quá đẹp, đất nước mình phát triển quá nhanh. Tôi rất tự hào và xúc động khi nhà nước tổ chức sự kiện lớn như vậy. Ngày 2/9, tôi sẽ mặc quân phục thật đẹp để chứng kiến buổi diễu binh chính thức", ông Nước xúc động. Ảnh: Quang Thông.

Các cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh nay chuẩn bị thiết bị công nghệ để lưu giữ giây phút hòa bình. Các cựu chiến binh không chỉ là nhân chứng của quá khứ mà còn cùng người trẻ kể chuyện hòa bình cho thế hệ mai sau. Ảnh: Văn Nguyện.

Cô Nguyễn Thị Lan (62 tuổi, Quảng Bình) cùng những người cựu chiến binh khác đơn vị khi xưa "hòa chung làm một" chờ xem diễu binh, diễu hành. “Tôi ngồi đội mưa từ 8h tối đến sáng chưa ngủ được vì háo hức. Vui thế này mà! 80 năm mới có một lần, tôi háo hức lắm, không thể ngủ được”. Ảnh: Hiền Thu.

Dù thời tiết không thuận lợi, hàng nghìn người dân đã đổ về và ở lại đến cuối trên các tuyến đường thủ đô để tìm vị trí đẹp, chờ đến buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 30/8, 10 trực thăng của Không quân Việt Nam kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay nhiều vòng hợp luyện trên bầu trời Quảng trường Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.

Sáng 30/8, hơn 100 quân nhân Trung Quốc tham gia đội hình nghi lễ đã xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình. Trong cơn mưa rào bất chợt, họ vẫn giữ hàng ngũ ngay ngắn, trang nghiêm.

Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.

