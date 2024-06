Bộ Tài chính cũng bị giả mạo

Bộ Tài chính cảnh báo người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những người không quen biết trên không gian mạng.

Văn bản giả mạo chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: BTC.

Bộ Tài chính cho biết thời gian gần đây liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản con dấu chữ ký của lãnh đạo, giả mạo website của Bộ. Trong đó, thường gặp nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền, giả mạo bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền... để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua website giả mạo.

Trước tình trạng này, Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa cán Bộ, công chức để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân.

Cơ quan này đề nghị người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những người không quen biết trên không gian mạng. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các hành vi giả mạo văn bản, chữ ký, con dấu của lãnh đạo và của chính bộ này.

Trước đó, các trang giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cũng được lập ra để tiếp cận nạn nhân từng bị lừa tiền, lợi dụng mong muốn lấy lại tài sản để tiếp tục lừa đảo họ.

Cụ thể, ngày 25/5, Công an TP Hà Nội cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều trang Facebook mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải các nội dung “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”...

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi đọc những trang thông tin không chính thức, mạo danh Bộ Công an. Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội.