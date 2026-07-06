Bộ sưu tập nón ngựa cổ quý giá dành cho quan lớn đội

Ngày xưa với những người có chức sắc khác nhau thì mẫu họa tiết được thêu khác nhau. Trông vào đó mà ta biết được phẩm hàm của từng quan lại trong địa phương. Còn giới phong lưu thường chuộng mẫu mai, lan, cúc, trúc, vì nó là biểu tượng của sự thanh tao, đài các.