Bổ sung vitamin D cho trẻ: Những sai lầm 'kinh điển' của cha mẹ

Thưa bác sĩ, tôi nên cho con uống vitamin D liều bao nhiêu mỗi ngày và dùng trong bao lâu để đảm bảo an toàn, tránh quá liều?

TS.BS Thái Thiên Nam, Phó Trưởng khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương

Việc bổ sung vitamin D cho trẻ cần tuân thủ chặt chẽ về liều lượng. Cụ thể, theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết, liều tối đa mỗi ngày là 1.000 IU với trẻ dưới 6 tháng tuổi; 1.500 IU với trẻ 12 tháng; 2.500 IU với trẻ 1-3 tuổi; 3.000 IU với trẻ 4-8 tuổi và 4.000 IU với trẻ trên 9 tuổi. Tuy nhiên, ngưỡng gây ngộ độc có thể thay đổi tùy thể trạng từng trẻ.

Việc cha mẹ tự ý bổ sung vitamin D quá liều có thể dẫn đến ngộ độc, nhưng các biểu hiện thường không xuất hiện ngay mà có thể âm thầm sau vài tháng, thậm chí vài năm. Khi đó, lượng canxi trong máu tăng cao bất thường, gây ra hàng loạt triệu chứng như chán ăn, sụt cân, rối loạn tiêu hóa (táo bón hoặc tiêu chảy), buồn nôn, nôn.

Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể bị vôi hóa ống thận, dẫn đến suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không được phát hiện kịp thời.

Dù là tình trạng hiếm gặp và khó chẩn đoán do triệu chứng không đặc hiệu, mỗi năm khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương, vẫn tiếp nhận một số ca ngộ độc vitamin D. Nguyên nhân chủ yếu không đến từ chế độ ăn hay ánh nắng, mà việc cha mẹ cho trẻ dùng vitamin D liều cao kéo dài.

Để phòng tránh nguy cơ này, phụ huynh không nên tự ý mua và sử dụng thực phẩm chức năng hoặc vitamin cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc dùng thuốc cần được kê đơn cụ thể, tuyệt đối không sử dụng thuốc của người lớn hoặc của trẻ khác.

Ngoài ra, thuốc và vitamin cần được bảo quản an toàn, để xa tầm tay trẻ, tốt nhất trong tủ riêng có khóa. Các sản phẩm nên được giữ ở nơi khô ráo, có nhãn mác rõ ràng, còn hạn sử dụng và đi kèm hướng dẫn đầy đủ. Phụ huynh cũng cần thường xuyên kiểm tra, loại bỏ thuốc hỏng hoặc quá hạn.

Một lưu ý khác là không nên để trẻ nhìn thấy khi người lớn uống thuốc, tránh việc trẻ bắt chước. Quan trọng hơn, cha mẹ và người chăm sóc cần hiểu rõ công dụng, liều lượng và đối tượng sử dụng của từng loại vitamin, tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho trẻ.