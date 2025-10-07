Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi

  • Thứ ba, 7/10/2025 17:37 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Một con bò của một hộ dân ở Quảng Ngãi sinh ra bê con có tới 6 chân, sự việc hi hữu khiến người dân địa phương bàn tán xôn xao.

Ngày 7/10, anh Nguyễn Đức Tới (trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tối 5/10, con bò cái của gia đình anh chuyển dạ sinh được một con bê con nặng khoảng 10 kg, nhưng kỳ lạ thay, con bê con này có đến 6 chân.

Theo anh Tới, khi bò bắt đầu sinh con, phần chân của con bê ra trước. Tuy nhiên, chỉ một nửa thân con bê ló ra ngoài, phần chân trước và đầu vẫn nằm bên trong cơ thể bò mẹ.

Khoảng 10 phút sau, sợ bê con chết ngạt ảnh hưởng đến bò mẹ nên gia đình phải nắm chân sau của bê con kéo ra ngoài.

Be 6 chan anh 1

Hi hữu, bò sinh bê con có 6 chân ở Quảng Ngãi.

“Phần chân trước và đầu con bê bị mắc, phải mất gần 30 phút tôi mới kéo được con bê ra ngoài. Lúc kéo ra cả gia đình tá hỏa khi con bê có đến 6 chân, trong đó có 4 chân trước. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện kỳ lạ như vậy”.

Con bê bị ngạt nên đã chết. Do quá trình sinh đẻ không thuận lợi nên sức khỏe bò mẹ cũng bị ảnh hưởng.

Anh Tới cho biết, con bò mẹ đã sinh sản được 5 lần bình thường, đến lần này sinh ra bê có 6 chân. Thấy con bê có 6 chân khá lạ nên rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem.

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

