Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói về lý do điều tra các tướng lĩnh quân đội

  • Thứ bảy, 31/1/2026 12:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng việc điều tra các tướng lĩnh cấp cao thể hiện quyết tâm làm trong sạch quân đội, qua đó trực tiếp củng cố sức chiến đấu và năng lực tác chiến của PLA.

Trung Quoc anh 1

Đội hình quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 3/9/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Năng lực tác chiến của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ ngày càng được củng cố khi quân đội kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định ngày 30/1, khi trả lời các câu hỏi liên quan đến những điều chỉnh nhân sự cấp cao gần đây trong quân đội, theo China Daily.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Giang Bân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, cho biết việc điều tra ông Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), và ông Lưu Chấn Lập, Ủy viên CMC, là một thành tựu quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng hôm 24/1, hai quan chức này đang bị điều tra vì bị nghi ngờ có những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.

Ông Giang Bân nhấn mạnh, các vụ việc trên thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ cũng như năng lực thực thi hiệu quả của Đảng và quân đội trong cuộc chiến chống tham nhũng, đồng thời có ý nghĩa to lớn đối với việc thúc đẩy xây dựng nền quản trị trong sạch trong các lực lượng vũ trang.

Trả lời câu hỏi về tác động của những thay đổi nhân sự cấp cao trong quân đội đối với vấn đề Đài Loan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng khẳng định chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” chỉ khiến PLA mạnh hơn.

“PLA càng kiên quyết chống tham nhũng thì càng trở nên vững mạnh, trong sạch và có năng lực tác chiến cao hơn, luôn là lực lượng anh hùng mà Đảng và nhân dân hoàn toàn có thể tin cậy và dựa vào”, ông Giang nói.

Ông đồng thời cảnh báo các lực lượng vũ trang theo đuổi “Đài Loan độc lập” không nên nuôi ảo tưởng. Mọi toan tính đối đầu với PLA đều chẳng khác nào “lấy trứng chọi đá” và chỉ dẫn đến tự diệt vong, nhấn mạnh rằng “kết cục cuối cùng sẽ là sự thống nhất của Tổ quốc”.

Người phát ngôn tái khẳng định, thống nhất hòa bình và nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” vẫn là chính sách cơ bản của đại lục trong giải quyết vấn đề Đài Loan.

“Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực hết mức, với sự chân thành cao nhất để theo đuổi triển vọng thống nhất hòa bình, nhưng sẽ không bao giờ cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lực, cũng như không cho phép bất kỳ ai tách Đài Loan khỏi Tổ quốc”, ông Giang nhấn mạnh.

Lâm Phương

