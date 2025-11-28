Bộ Quốc phòng hỏa tốc chỉ đạo hai Quân khu trước bão số 15

Ngày 27/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15.

Theo đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm công tác tổ chức và triển khai phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 14 và mưa lũ thời gian qua; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 15.

Quân khu 5 tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ và chuẩn bị ứng phó với bão số 15 tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2 tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão số 15 và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt tại các tỉnh miền Trung; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn cùng các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Quân khu 5 và Quân khu 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phát huy triệt để ‘‘4 tại chỗ’’, với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đợt mưa lớn vừa qua.

Các lực lượng chủ động ém, lót, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm ở khu vực có nguy cơ bị chia cắt sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ (thời gian triển khai xong trước khi bão đổ bộ vào đất liền); chủ động cùng chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa; sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn...

Đồn Biên phòng Ninh Phước (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà) tuyên truyền phòng, chống bão số 15.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện.

Tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển tránh, trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú an toàn.

Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu nạn đường không, khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Quân đoàn 34 và các Binh đoàn, Binh chủng tiếp tục cử lực lượng, phương tiện cùng chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; tổ chức cử lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó bão số 15 và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão, mưa, lũ, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.