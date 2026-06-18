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Xã hội

Bộ Nội vụ nói về kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

  • Thứ năm, 18/6/2026 18:25 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Theo đại diện Bộ Nội vụ, cơ quan này đang theo dõi, nắm bắt dư luận và tổng hợp ý kiến của người lao động liên quan đến đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ chiều 18/6, bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) trả lời câu hỏi liên quan đến đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

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Bà Chu Thị Hạnh, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ).

Bà Hạnh nêu rõ, hiện mới là đề xuất được đưa ra trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn.

"Chúng tôi chưa nhận được chỉ đạo chính thức liên quan nội dung trên. Qua theo dõi dư luận, có thể thấy đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau", bà nói.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, một số ý kiến cho rằng "chưa thực sự cần thiết" tăng thêm 2 ngày nghỉ, bởi nhiều công nhân, người lao động mong muốn chủ động lựa chọn thời gian nghỉ để đưa con đến trường trong dịp khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Trong khi đó, không ít công nhân tại các khu công nghiệp lại có nguyện vọng đi làm để tăng thêm thu nhập.

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi, nắm bắt dư luận và tổng hợp ý kiến của người lao động, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để tham mưu phù hợp", Phó cục trưởng Cục Việc làm nói thêm.

Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã đưa ra đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ mùng 2/9 đến hết mùng 5/9.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, việc tăng thêm ngày nghỉ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn để tái sản xuất sức lao động.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển.

Đặc biệt, lý giải về việc lựa chọn phương án tăng ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh 2/9, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nói: "Quá trình lắng nghe tâm tư từ cơ sở, tổ chức công đoàn nhận thấy số đông đoàn viên, công nhân lao động đều có một ước mơ rất giản dị nhưng vô cùng nhân văn là được tự tay đưa con đến trường trong ngày khai giảng mùng 5/9".

Theo Tổng Liên đoàn, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực. Do đó, dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp Quốc khánh năm 2026, người lao động được nghỉ 2 ngày chính thức là 1/9 và 2/9.

Tuy nhiên, do sắp xếp hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ sẽ kéo dài liên tục 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 (từ thứ Bảy đến hết thứ Tư tuần sau), bao gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; khối doanh nghiệp được khuyến khích thực hiện tương tự.

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https://vtcnews.vn/bo-noi-vu-noi-ve-kien-nghi-tang-them-2-ngay-nghi-dip-quoc-khanh-2-9-ar1024255.html

Theo Anh Văn/VTC News

2 ngày nghỉ quốc khánh đề xuất ngày nghỉ bộ nội vụ

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