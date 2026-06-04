Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

Tổ chức Công đoàn đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ để kéo dài dịp lễ Quốc khánh từ mùng 2/9 đến hết ngày 5/9, giúp người lao động có cơ hội đưa con đến trường ngày khai giảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

Sáng 4/6, tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và người lao động cả nước gửi đến Đảng và Nhà nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại báo cáo là việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).

Trình bày nội dung này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết đề xuất trên nhằm mục đích tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Đồng thời, ngày nghỉ tăng thêm sẽ được kết hợp linh hoạt với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Trước đó, kiến nghị này cũng từng được tổ chức Công đoàn đưa ra tại kỳ Đại hội XIII.

Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương tổng cộng 11 ngày lễ, Tết trong năm (bao gồm 2 ngày dịp Quốc khánh). Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), công chức, viên chức và người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ năm 2026 lên 12 ngày. Nếu đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh được thông qua, người lao động sẽ có thêm thời gian tái tạo sức lao động và chăm sóc gia đình.

Bên cạnh ngày nghỉ lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất bổ sung quy định pháp lý về nghĩa vụ của doanh nghiệp. Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động cần bố trí thời gian phù hợp, có hưởng lương để người lao động được tham gia học tập, tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có thể gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm.

Báo cáo tổng hợp tại đại hội lần này bao gồm 5 nhóm vấn đề lớn được chắt lọc từ 60 nhóm nội dung kiến nghị ở các cấp công đoàn. Ngoài các đề xuất về thời gian nghỉ ngơi, tổ chức Công đoàn cũng tập trung hướng tới các giải pháp căn cơ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tạo việc làm bền vững, cải thiện tiền lương; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi và nâng cao tính tuân thủ chính sách, pháp luật.