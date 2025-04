Bộ Nội vụ lý giải vì sao không giữ lại 87 thành phố

Tại họp báo Bộ Nội vụ vào sáng 28/4, báo VietNamNet đặt câu hỏi liên quan đến chủ trương không tổ chức cấp huyện được Ban Chấp hành Trung ương thông qua mới đây.

"Tới đây, cả nước thực hiện chủ trương không tổ chức cấp cấp huyện. Như vậy trong 696 đơn vị hành chính cấp huyện có 85 thành phố thuộc tỉnh và hai thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ không còn. Rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học và người dân ủng hộ chủ trương này nhưng cho rằng nên giữ lại các thành phố này bằng cách xem các thành phố như một loại hình trong đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp cơ sở. Ý kiến của Bộ Nội vụ về việc này như thế nào?", báo VietNamNet đặt câu hỏi.

Trả lời, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho hay, đề xuất ban đầu của Bộ Nội vụ vẫn có mô hình thành phố, thị xã và xác định đây là một loại hình trong ĐVHC cấp cơ sở.

“Theo đề xuất ban đầu của chúng tôi, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp cơ sở. Trong đó, cấp cơ sở bao gồm xã, phường, đặc khu, thành phố, thị xã”, ông Tuấn thông tin.

Tuy nhiên theo ông Tuấn, khi trình lên, cấp có thẩm quyền lưu ý cân nhắc rất kỹ việc này. Bộ Chính trị 3 lần xem xét, cho ý kiến về đề án này và yêu cầu cân nhắc rất kỹ "vì sao không giữ lại tên thị xã, thành phố thuộc tỉnh".

"Lý do bởi chúng ta đã thống nhất chủ trương bỏ hoàn toàn cấp huyện, cấp cơ sở chỉ còn cấp xã. Mặt khác, có yếu tố tâm lý sợ tác động, ảnh hưởng đến nhiều người dân. Họ sẽ băn khoăn vì sao chủ trương bỏ cấp huyện mà vẫn giữ lại thành phố, thị xã đang là cấp huyện", ông Tuấn giải thích.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương thông tin thêm, sau khi cân nhắc rất kỹ, Bộ Chính trị, Trung ương thống nhất tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bỏ hoàn toàn cấp huyện, không có "vương vấn" gì đối với ĐVHC cấp huyện nữa.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Trung ương thống nhất tổ chức mô hình tương đối gọn nhẹ, để bảo đảm hướng tới phục vụ người dân tốt nhất, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, chính quyền cấp cơ sở gần dân, sát dân...

Theo đó, giữ nguyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cấp xã chỉ còn xã, phường, đặc khu (tổ chức ở các địa bàn hải đảo). Tới đây sẽ có khoảng 12-13 đặc khu theo phương án trình của các địa phương.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.