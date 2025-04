Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ đề án sáp nhập cấp tỉnh trước ngày 6/5

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ đã ban hành công văn gửi lãnh đạo các tỉnh, thành về việc xây dựng và trình các đề án sắp xếp đơn vị hành chính.



Cụ thể, Ban Chỉ đạo đề nghị đồng chí bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của các số liệu trong đề án. Trong đó, đối với số liệu diện tích tự nhiên và quy mô dân số, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với số liệu về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tổng thu ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh, thành phố thống nhất sử dụng số liệu năm 2024 do Bộ Tài chính cung cấp.

Đối với 11 địa phương không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, đề nghị khẩn trương hoàn thiện quy trình, thủ tục theo quy định, xây dựng hồ sơ đề án và gửi về Bộ Nội vụ trong thời gian sớm nhất (trước ngày 1/5) để kịp thời thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (dự kiến Bộ Nội vụ trình Chính phủ trước ngày 5/5).

Đối với 52 địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Ban Chỉ đạo đề nghị ban thường vụ tỉnh, thành ủy được phân công chủ trì xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh chủ động phối hợp với ban thường vụ tỉnh, thành ủy cùng thực hiện sắp xếp tập hợp đầy đủ bộ hồ sơ tài liệu gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 1/5 để thẩm định (dự kiến Bộ Nội vụ trình Chính phủ trước ngày 6/5).

Bộ Nội vụ sẽ căn cứ hồ sơ đề án của các tỉnh, thành phố để thẩm định, tổng hợp và xây dựng đề án chung trong suốt thời gian nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5) để kịp thời trình các cấp theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố bố trí tổ thường trực tại tỉnh trong thời gian nghỉ lễ do giám đốc Sở Nội vụ phụ trách để kịp thời trao đổi thông tin, nội dung liên quan đến đề án sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương (khi cần thiết) để bộ hoàn chỉnh hồ sơ đề án chung bảo đảm chất lượng, tiến độ đúng yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tỉnh, thành phố kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

