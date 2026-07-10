Bộ KHCN triển khai Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về xuất bản

Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quyết định nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng ngành xuất bản hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 3021/QĐ-BKHCN ngày 01/7/2026 phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 13/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao đối với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động xuất bản theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hình ảnh tại triển lãm sách khoa học và công nghệ 2026. Ảnh: VGP.

Theo Kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm xây dựng ngành xuất bản hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Kế hoạch đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động xuất bản; hoàn thiện thể chế, chính sách và hành lang pháp lý cho xuất bản số; phát triển hạ tầng và nền tảng số phục vụ hoạt động xuất bản; nâng cao chất lượng nội dung xuất bản; phát triển văn hóa đọc; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển thị trường bản quyền và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài.

Đáng chú ý, Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ và là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và xây dựng báo cáo định kỳ của Bộ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ trì nhiều nhiệm vụ quan trọng của Kế hoạch như phát triển nền tảng xuất bản số; xây dựng Chương trình sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; triển khai các chương trình phát triển văn hóa đọc, xây dựng thư viện số, tủ sách điện tử và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm.

Bộ sách về chuyển đổi số của Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Việc giao Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông chủ trì nhiều nhiệm vụ quan trọng thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của đơn vị trong việc phát triển hệ sinh thái xuất bản khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây cũng là cơ sở để Nhà xuất bản tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm xuất bản đa nền tảng, góp phần lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tới cộng đồng.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò là đơn vị nòng cốt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xuất bản, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hoạt động xuất bản trong tình hình mới.