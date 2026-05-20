Bố hét lớn, ôm hôn con trai trở về sau 3 năm du học Đức

5h sáng 17/5, Lê Anh Sơn (sinh năm 2004, quê Ninh Bình) đáp chuyến bay từ Đức về Hà Nội sau 3 năm du học. Muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, Sơn cùng anh trai là Tuấn Anh (sinh năm 1996, nghệ sĩ piano) lên kế hoạch giấu kín việc về nước.

Tuấn Anh nhờ bố chuẩn bị mâm cơm để đón "ban nhạc" của mình về chơi nhà.

Từ Hà Nội, cả hai di chuyển về Ninh Bình lúc hơn 7h sáng. Khi thấy con trai xuất hiện trước cửa nhà, bố mẹ Sơn ôm chầm lấy các con trong niềm xúc động. Khoảnh khắc đoàn tụ được người thân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Sơn cho biết anh bất ngờ khi đoạn video nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

"Tôi chỉ thích lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, không nghĩ video lại lan tỏa mạnh như vậy. Tôi cũng vui vì nhận được nhiều lời chúc từ mọi người”, Sơn nói.

Sơn sang Đức du học từ năm 2023, theo học ngành Nhà hàng - Khách sạn và đã tốt nghiệp. Xa gia đình nhiều năm, chàng trai cho biết dù cuộc sống ở nước ngoài có cơ hội kiếm tiền, bản thân vẫn thường cảm thấy trống trải vì thiếu không khí sum vầy.

Anh Sơn (bên trái, hàng dưới) chụp ảnh cùng gia đình.

Theo Sơn, gia đình cậu từ trước đến nay luôn gắn bó, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy, sau quãng thời gian dài xa quê, khoảnh khắc gặp lại bố mẹ khiến cậu xúc động.

Nhắc đến anh trai, Sơn cho hay Tuấn Anh là người sống tình cảm, sớm rời quê từ năm 18 tuổi để lên Hà Nội tự lập. Dù là người ít nói nhất trong nhà, anh luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Sau khoảnh khắc đoàn tụ, Sơn bố mẹ đã chuẩn bị sẵn mâm cơm vì nghĩ bạn bè của anh trai về chơi nhà, không ngờ người trở về lại là con trai út sau nhiều năm xa cách.

"Cả nhà sau đó cùng ăn chung mâm cơm. Khoảnh khắc đó khiến tôi xúc động", anh bộc bạch.

Trong tương lai, Sơn cho biết sẽ cố gắng sắp xếp để khoảng 1-2 năm về thăm gia đình một lần vì đã có dự định sinh sống lâu dài ở nước ngoài.