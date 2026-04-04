Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm tra suất ăn học đường trên toàn quốc

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc, nơi tuồn ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trường học 300 tấn thịt lợn bệnh.

Công văn của Bộ GD&ĐT nêu rõ thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn mắc bệnh với quy mô lớn để đưa ra thị trường tiêu thụ. Trong đó có việc cung cấp thịt lợn mắc bệnh, chế biến trong suất ăn bán trú cho một số cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, tại một số địa phương, cơ sở giáo dục đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người học.

Nhằm tăng cường bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm khi tổ chức bữa ăn trong các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác quản lý, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện một số nhiệm vụ.

Thứ nhất là chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng cung cấp thực phẩm, suất ăn tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn phải tuân thủ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện sai phạm phải chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương xử lý theo quy định. Các cơ sở giáo dục phải thông tin công khai các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn để gia đình người học và xã hội cùng giám sát thực hiện.

Tiếp theo là quán triệt thực hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại tất cả các khâu, từ khi nhập nguyên liệu thực phẩm đến sơ chế, chế biến, phân chia, bảo quản, vận chuyển thức ăn và trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Thứ ba là chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; các thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, về công tác y tế trường học.

Tiếp đến là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học để lựa chọn thực phẩm lành mạnh và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bộ cũng yêu cầu thực hiện vệ sinh cá nhân để phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh trường học để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trường học.

Cuối cùng là tăng cường phối hợp công tác kiểm tra liên ngành Giáo dục - Y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong các cơ sở giáo dục.

Các đơn vị cũng cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất khi có vụ việc mất an toàn thực phẩm xảy ra trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Các bị can bị cáo buộc đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vụ việc đã khiến phụ huynh có con đang theo học tại các trường có tổ chức bữa ăn bán trú lo lắng, bức xúc.