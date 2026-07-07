Bồ Đào Nha chuẩn bị thay HLV

Sau khi Roberto Martinez nói lời chia tay hậu World Cup 2026, Jorge Jesus nổi lên như là cái tên tiếp theo sẽ dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha.

Roberto Martinez sẽ rời tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Jorge Jesus đang trở thành ứng viên hàng đầu thay thế Martinez dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Theo nguồn tin từ A BOLA , chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), ông Pedro Proenca, đã lựa chọn nhà cầm quân 71 tuổi để khởi động chu kỳ mới hướng tới EURO 2028 và World Cup 2030, giải đấu mà Bồ Đào Nha là đồng chủ nhà.

Cựu thuyền trưởng Al Nassr hiện là huấn luyện viên tự do và dự kiến sẽ sớm gặp gỡ lãnh đạo FPF để ký kết hợp đồng chính thức ngay sau khi trở về nước.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh huấn luyện viên Martinez vừa xác nhận chia tay đội tuyển tại cuộc họp báo hậu World Cup 2026. Thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội đã đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ kéo dài từ tháng 1/2023 của ông.

Việc bổ nhiệm Jesus được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho "Selecao châu Âu" trước thềm các giải đấu lớn. Với kinh nghiệm dày dạn, ông được giao trọng trách xây dựng lực lượng kế thừa và tối ưu hóa sức mạnh đội hình cho chiến dịch World Cup 2030 tổ chức trên sân nhà.

Các cuộc đàm phán cuối cùng giữa FPF và Jorge Jesus dự kiến sẽ hoàn tất trong thời gian ngắn sắp tới để sớm ổn định băng ghế huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.