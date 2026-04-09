Bộ Công Thương thông tin việc Mỹ mở cuộc điều tra thương mại

Mỹ đã khởi xướng 2 cuộc điều tra theo Mục 301 với hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bộ Công Thương khẳng định đang phối hợp chặt chẽ, làm rõ chính sách và duy trì đàm phán thuế quan.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (giữa) chủ trì họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương chiều nay. Ảnh: BCT.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 9/4, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) đã thông tin về việc Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ khởi xướng 2 cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Các cuộc điều tra này không chỉ áp dụng đối với những nền kinh tế đang phát triển, mà còn bao gồm nhiều nền kinh tế phát triển và có mức độ tự do, cởi mở cao như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc...

Bà Nguyễn Quỳnh Mai khẳng định trong thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển tích cực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề chính sách, cả trong quá trình đàm phán thuế quan cũng như khi Mỹ triển khai các cuộc điều tra theo Mục 301.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ nhằm chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách của Việt Nam, qua đó giúp phía Mỹ hiểu rõ rằng các chính sách của Chính phủ được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế của một nền kinh tế mở, không nhằm mục tiêu hỗ trợ hay trợ cấp xuất khẩu dẫn đến tình trạng dư thừa công suất để xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Mục tiêu của Việt Nam là hướng tới xây dựng các thỏa thuận và cơ chế hợp tác ổn định, lâu dài, bảo đảm lợi ích hài hòa cho cả hai nền kinh tế.

Bộ Công Thương cũng khẳng định nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam đều tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thông tin thêm tại họp báo liên quan đến quá trình đàm phán thuế quan với Mỹ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đến nay hai bên đã tiến hành 6 vòng đàm phán. Về cơ bản, lập trường của hai phía đã có nhiều điểm tiệm cận, tuy vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục trao đổi, xử lý trong thời gian tới.

Trong thời điểm các cuộc đàm phán đang được triển khai, Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, theo đó bác bỏ một số biện pháp thuế quan trước đó của phía Mỹ. Trên cơ sở đó, Mỹ đã tạm thời áp dụng Điều khoản 122, áp mức thuế 10% đối với hàng hóa từ tất cả quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng so với mức thuế trước đó khoảng 20%, mức thuế hiện nay giảm xuống còn 10% là yếu tố có lợi đối với doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, việc áp dụng mức thuế 10% này chỉ mang tính tạm thời, với thời hạn 150 ngày.

Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục trao đổi với phía Mỹ để làm rõ các bước đi tiếp theo. Thứ trưởng Tân khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ nhằm làm rõ các vấn đề liên quan, với mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất, bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.