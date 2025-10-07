Bộ Công Thương thông tin về sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập thủy điện

Do thời tiết trong đêm 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước.

Hiện trường đập thủy điện Bắc Khê (Lạng Sơn) bị vỡ chiều 7/10/2025. Ảnh: TTXVN phát.

Chiều 7/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục An toàn môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, cho biết vào hồi 13h30 ngày 7/10/2025, tại Nhà máy Thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn, xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5 m, chiều sâu khoảng 3-4 m.

Do thời tiết trong đêm 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Hiện tại không có thiệt hại về người nhưng nhà máy bị ngập nước, 1 máy tự đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Về công tác triển khai xử lý sau sự cố, theo ông Phạm Tuấn Anh, nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn, để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhà máy cũng đã liên hệ bên Điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn.

Hiện Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo Bộ Công Thương, công trình thủy điện Bắc Khê 1 có các thông số chính như sau: Dung tích hồ chứa: 4,8 triệu m3; Đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m. Chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; Công suất lắp máy: 2,4 MW. Chủ đập là Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1.

Công trình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bắc Khê tại Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024.