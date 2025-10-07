Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bộ Công Thương thông tin về sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập thủy điện

  • Thứ ba, 7/10/2025 20:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Do thời tiết trong đêm 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước.

Hiện trường đập thủy điện Bắc Khê (Lạng Sơn) bị vỡ chiều 7/10/2025. Ảnh: TTXVN phát.

Chiều 7/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục An toàn môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, cho biết vào hồi 13h30 ngày 7/10/2025, tại Nhà máy Thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn, xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5 m, chiều sâu khoảng 3-4 m.

Do thời tiết trong đêm 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Hiện tại không có thiệt hại về người nhưng nhà máy bị ngập nước, 1 máy tự đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Về công tác triển khai xử lý sau sự cố, theo ông Phạm Tuấn Anh, nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn, để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhà máy cũng đã liên hệ bên Điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn.

Hiện Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo Bộ Công Thương, công trình thủy điện Bắc Khê 1 có các thông số chính như sau: Dung tích hồ chứa: 4,8 triệu m3; Đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m. Chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; Công suất lắp máy: 2,4 MW. Chủ đập là Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1.

Công trình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bắc Khê tại Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024.

Tin mới về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Nhận được thông tin về sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê ở tỉnh Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp.

3 giờ trước

Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

5 giờ trước

https://www.vietnamplus.vn/bo-cong-thuong-thong-tin-ve-su-co-vo-mang-tuong-bao-ngan-dap-thuy-dien-bac-khe-1-post1068713.vnp

Văn Giáp/Vietnamplus

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

vỡ đập Bộ Công Thương Thủy điện Bắc Khê 1 Bắc Khê Bộ Công Thương Phạm Tuấn Anh

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý