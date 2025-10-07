Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tin mới về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

  • Thứ ba, 7/10/2025 17:57 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Nhận được thông tin về sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê ở tỉnh Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp.

Theo báo cáo, sáng ngày 7/10, lưu lượng nước do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê ở thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn cập nhật lúc 9 ngày 7/10 là: Lưu lượng nước về hồ 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s. Lưu lượng nước do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê cập nhật lần cuối lúc 12h ngày 07/10/2025: Lưu lượng nước về hồ 1562m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1562m3/s…

su co vo dap anh 1

Hình ảnh sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 7/10 đã xảy ra sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 với chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m. Nguyên nhân ban đầu xác định, do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Cấp ủy, chính quyền, các đơn vị chức năng địa phương đã khẩn trương thông báo đến các thôn khu vực xung quanh Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du các xã như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết. Địa phương đã di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn.

su co vo dap anh 2

Địa điểm xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường Quốc lộ 3B vẫn đang bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó. Đến thời điểm chiều 7/10 chưa có ghi nhận thiệt hại về người.

Được biết, Bắc Khê là thủy điện nhỏ, công suất khoảng 2,4 MW, dung tích hồ chứa khoảng 3 - 4 triệu m3. Đập thủy điện vỡ, nước dồn về kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua có thể gây ngập úng các xã lân cận, song việc hình thành lũ quét, lũ ống không xảy ra.

su co vo dap anh 3

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tham gia hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở Thất Khê, Tràng Định.

Nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã có mặt tại hiện trường xảy ra sự cố vỡ đập trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã đến kiểm tra tình hình lũ lụt tại một số xã trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp khắc phục sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

2 giờ trước

Lời khai của nam thanh niên dùng xe máy chặn xe tải ở TP.HCM

Bực tức vì suýt va chạm, nam thanh niên mặc áo Grab chặn đầu xe tải rồi dùng thanh kim loại đập vỡ kính chiếu hậu. Công an đã triệu tập người này để làm rõ hành vi.

06:29 5/8/2025

Người dân vùng lũ hoảng loạn vì thông tin thất thiệt vỡ đập Thủy điện

“Thông tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ lan truyền chiều nay (27/7) là thông tin thất thiệt, không chính xác”, ông Nguyễn Quang Hải, Phó Phòng Hành chính và Lao động Công ty Thủy điện Bản Vẽ khẳng định.

18:31 27/7/2025

https://tienphong.vn/tin-moi-ve-su-co-vo-dap-thuy-dien-o-lang-son-post1784882.tpo

Nguyễn Duy Chiến/Tiền Phong

sự cố vỡ đập Lạng Sơn Bắc Khê Lạng Sơn lực lượng chức năng

    Đọc tiếp

    Pho trung tam Thai Nguyen chim trong bien nuoc hinh anh

    Phố trung tâm Thái Nguyên chìm trong biển nước

    12 phút trước 18:07 7/10/2025

    0

    Mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố trung tâm Thái Nguyên ngập sâu, có nơi nước đã dâng gần chạm nóc tầng một, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống người dân.

    Bo sinh ra be co 6 chan o Quang Ngai hinh anh

    Bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi

    43 phút trước 17:37 7/10/2025

    0

    Một con bò của một hộ dân ở Quảng Ngãi sinh ra bê con có tới 6 chân, sự việc hi hữu khiến người dân địa phương bàn tán xôn xao.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý