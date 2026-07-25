Bộ Công Thương siết kiểm tra găm hàng, các 'ông lớn' xăng dầu nói gì?

Bộ Công Thương vừa chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng.

Sau chỉ đạo của Bộ Công thương liên quan đến việc cung ứng xăng dầu của các cửa hàng, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn khẳng định, đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu ra thị trường, không găm hàng, bán hàng nhỏ giọt.

Không thiếu nguồn cung

Ông Đỗ Mạnh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) nhấn mạnh doanh nghiệp là đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn thứ hai Việt Nam, chiếm khoảng 24% thị phần xăng dầu nội địa. PVOIL là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của Petrovietnam, góp phần bảo đảm nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ổn định thị trường. Do đó, các cửa hàng của doanh nghiệp này luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ cho khách hàng.

“Vì vậy, dù ngoài thị trường có thể có tình trạng khan hàng nhưng các cửa hàng của PVOIL lúc nào cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”, ông Bình nói.

Ông Bình cho biết, các rủi ro địa chính trị, biến đổi khí hậu, an ninh mạng và chuyển dịch năng lượng ngày càng tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, an ninh năng lượng không còn chỉ được đánh giá bằng việc có đủ nguồn cung xăng dầu hay năng lực dự trữ.

PVOIL khẳng định luôn đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Ảnh: Phạm Duy.

“Thực tế thị trường có thể không thiếu nguồn cung trên quy mô quốc gia nhưng vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ nếu đường vận chuyển bị chia cắt, cảng biển ngừng hoạt động, hệ thống điều hành gặp sự cố hoặc nguồn hàng không được đưa đến đúng nơi, đúng thời điểm.

Vì vậy, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu không chỉ thực hiện chức năng thương mại mà còn là một bộ phận quan trọng trong năng lực chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia. Mặc dù các xung đột diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng vẫn có thể làm gián đoạn nguồn dầu thô nhập khẩu cho các nhà máy lọc dầu trong nước, đồng thời gây khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn xăng dầu thay thế với mức giá hợp lý”, ông Bình nói.

Vì thế, theo vị lãnh đạo của PVOIL, để chủ động ứng phó, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong chuỗi giá trị của Petrovietnam như BSR, PV GAS và PVTrans để cân đối linh hoạt nguồn hàng trong nước với nguồn nhập khẩu, đồng thời điều phối hệ thống kho vận nhằm không để xảy ra gián đoạn cung ứng.

“Trong tháng 5/2026, thông qua đơn vị thành viên PVOIL Singapore, doanh nghiệp đã thu xếp thành công 2 triệu thùng dầu thô Basrah Medium từ Iraq cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và sẽ tiếp tục thu xếp thêm 3 triệu thùng đến hết năm 2026.

Với vai trò là doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ lực của Petrovietnam, PVOIL sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tạo nguồn, tồn trữ, logistics, phân phối, quản trị rủi ro và chuyển đổi số; phát triển các loại năng lượng mới; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Bình nói.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, diễn biến tại Trung Đông thời gian vừa qua không chỉ làm giá dầu tăng mà còn gây áp lực lên nguồn cung, chi phí logistics và khả năng đảm bảo cung ứng cho toàn thị trường.

Trước tình hình đó, với vai trò là doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ lực, Petrolimex đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu của thị trường từ khâu tạo nguồn, điều độ và luân chuyển hàng hóa giữa các khu vực; thường xuyên rà soát tình hình cung - cầu, tồn kho và tiến độ hàng về; đồng thời chủ động phương án tiếp nhận, vận tải và bổ sung hàng hóa cho các địa bàn có nhu cầu tăng cao.

Petrolimex cũng đã yêu cầu các đơn vị, cửa hàng tổ chức bán hàng đúng quy định, chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng trong trường hợp nếu có phát sinh khó khăn về nguồn hàng tại từng thời điểm; đồng thời ưu tiên bảo đảm cung ứng cho hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ thiết yếu và nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

“Với vai trò là tập đoàn lớn, dẫn đầu thị trường về nguồn cung xăng dầu, cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế, cho người dân và doanh nghiệp, Petrolimex đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như duy trì tồn kho ở mức cao, liên hệ với hàng chục nhà cung cấp trên toàn cầu để đảm bảo nguồn cung xăng dầu”, đại diện Petrolimex cho biết.

Với gần 50% thị phần nội địa, hơn 2.800 cửa hàng sở hữu trực tiếp, hơn 5.000 điểm bán trong toàn hệ thống, tổng dung tích kho bể hơn 2,2 triệu m³, gần 600 km tuyến ống và đội tàu có tổng trọng tải hơn 500.000 DWT, Petrolimex có nền tảng để giữ cho chuỗi cung ứng không bị đứt gãy trong mọi tình huống.

“Trong 7 tháng đầu năm 2026, nhu cầu tiêu thụ dầu điêzen trong hệ thống Petrolimex duy trì ở mức rất cao, tập trung khu vực phía bắc và tăng rõ rệt trong các tháng gần đây. Đặc biệt tháng 7/2026, sản lượng tiêu thụ bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tại kênh bán lẻ, sản lượng bình quân tăng tương ứng 36,8% so với cùng kỳ và tăng 9,4% so với tháng trước liền kề. Mặc dù sản lượng tăng, nhưng chúng tôi đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng”, đại diện Petrolimex nói.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thượng tá Trần Mạnh Cường, Tổ trưởng Tổ quản lý Trạm - Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECORP) cho biết dù Bộ Công Thương không chỉ đạo về việc kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đơn vị vẫn đảm bảo các nguồn cung, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong quân đội cũng như nhu cầu của người tiêu dùng.

“151 trạm xăng dầu của MIPECORP trong cả nước, trong đó có 13 trạm tại Hà Nội không thiếu nguồn xăng dầu cung ứng cho thị trường. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, kiểm tra đột xuất, bất thường tại các trạm xăng dầu để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh”, Thượng tá Trần Mạnh Cường nói.

MIPECORP cũng khẳng định, đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu. Ảnh: Phạm Duy.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mới đây ban hành công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, thời gian qua thị trường mặt hàng xăng dầu (nhất là dầu DO) có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả.

“Để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường”, công văn nhấn mạnh.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, các địa phương cần đôn đốc thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm việc đăng ký, cam kết bảo đảm nguồn hàng; chủ động duy trì nguồn cung liên tục cho thị trường; mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết đầy đủ và bán đúng giá niêm yết theo quy định.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm chủ động kiểm soát diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục có nhiều biến động.