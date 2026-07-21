Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bị phạt 40 triệu đồng vì tự ý nâng giá bán xăng

  • Thứ ba, 21/7/2026 19:42 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Tự ý bán xăng với giá cao hơn mức do đơn vị phân phối công bố, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị phạt 40 triệu đồng và buộc nộp lại gần 2,5 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Ngày 21/7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 đã xử phạt vi phạm hành chính Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Bình (xã Đức Châu) vì tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng không đúng quy định.

Trước đó, ngày 10/7, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Công an xã Đức Châu kiểm tra cửa hàng xăng dầu Thanh Bình.

xăng ảnh 1

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu Thanh Bình (xã Đức Châu).

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện cửa hàng niêm yết và bán xăng E10 RON95 mức 3 với giá 23.999 đồng/lít, cao hơn mức giá do Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh - đơn vị phân phối - công bố tại cùng thời điểm.

Kết quả xác minh cho thấy, hành vi vi phạm diễn ra liên tục từ ngày 26/6 đến ngày 10/7. Trong thời gian này, cửa hàng đã bán 733 lít xăng với mức giá không đúng quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp 40 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại gần 2,5 triệu đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Không khí Hà Nội, TP.HCM cải thiện sau một tháng dùng xăng E10

Số liệu quan trắc cho thấy nhiều chỉ số bụi và khí ô nhiễm tại Hà Nội, TP.HCM giảm sau tháng đầu tiên triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc.

16:24 3/7/2026

Rõ cách tính giá xăng E10

Từ 16/6, xăng E10 RON 95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do Nhà nước công bố giá. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ xây dựng, công bố giá cơ sở.

09:27 17/6/2026

Đề xuất đưa SCIC thành 'siêu' quỹ đầu tư Nhà nước

Chuyên gia đề xuất nâng cấp SCIC thành quỹ đầu tư Nhà nước, chủ động mua bán và cơ cấu danh mục vốn nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo cơ chế thị trường.

6 giờ trước

https://tienphong.vn/bi-phat-40-trieu-dong-vi-tu-y-nang-gia-ban-xang-post1861472.tpo?gidzl=ghBeAGeV_1cYgEei2mNx7QsevISI2QOJiARb9n4EzaVczUPmGrwWHUMYld163weMulJlBM6HcIS22Hls7W

Theo Thu Hiền/Tienphong.vn

xăng Nhiên liệu sinh học giá quản lý thị trường

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

CEO PNJ nói gì khi giá cổ phiếu liên tục lao dốc?

CEO PNJ nói gì khi giá cổ phiếu liên tục lao dốc?

2 giờ trước 18:24 21/7/2026

0

Dù cổ phiếu PNJ đã giảm hơn 55% so với đỉnh lịch sử, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định các cổ đông tổ chức vẫn tin tưởng vào nền tảng hoạt động của công ty.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý