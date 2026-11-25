Bộ Công Thương tính phương án điện hạt nhân Ninh Thuận vận hành sau năm 2035, đồng thời tăng mạnh điện mặt trời, nguồn lưu trữ và điều chỉnh quy mô điện khí LNG.

Trong đợt đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VIII lần thứ hai, Bộ Công Thương đưa ra 9 kịch bản phát triển nguồn điện trong điều kiện nhu cầu cao và đề xuất lựa chọn kịch bản KB2A làm phương án chính.

Tính lại tiến độ điện hạt nhân Ninh Thuận



Với điện hạt nhân, Bộ Công Thương tính dự án Ninh Thuận 1 vận hành năm 2037-2038, Ninh Thuận 2 năm 2039-2040.

Cụ thể, dự án Ninh Thuận 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư đã trình nghiên cứu tiền khả thi lên Bộ Tài chính. Công suất được sử dụng trong tính toán gồm hai tổ máy, mỗi tổ 1.200 MW, phù hợp với phương án công nghệ của đối tác Rosatom (Nga).

Theo đánh giá của phía đối tác Nga và đơn vị tư vấn lập quy hoạch, thời gian tối thiểu từ khâu lập nghiên cứu khả thi đến khi nhà máy vận hành khoảng 12 năm. Trên cơ sở đó, Ninh Thuận 1 được tính đưa vào vận hành năm 2037-2038. Tuy nhiên, EVN vẫn trình phương án tiến độ sớm hơn, vào năm 2034-2035, nếu có đủ điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách.

Với Ninh Thuận 2, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang lập nghiên cứu tiền khả thi. Phương án được sử dụng để tính toán gồm hai tổ máy, mỗi tổ 1.455 MW, với đối tác công nghệ Hàn Quốc. Chủ đầu tư đánh giá dự án có thể vận hành năm 2039-2040, đồng thời đưa ra phương án sớm hơn vào năm 2035-2036, đi kèm các điều kiện thuận lợi.

Trước đó, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được phê duyệt vào tháng 2025 dự kiến đưa hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035, với tổng công suất khoảng 4.000-6.400 MW.

Không chỉ tính lại tiến độ, ở kế hoạch dài hạn kịch bản KB2A tính công suất điện hạt nhân khoảng 30.771 MW vào năm 2050, với nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2050 khoảng 187,3 tỷ USD .

Bộ Công Thương kiến nghị nghiên cứu cơ chế đặc thù về đầu tư, huy động vốn, phát triển nhân lực và hạ tầng; sớm triển khai các dự án Ninh Thuận, rà soát địa điểm có khả năng phát triển điện hạt nhân tại miền Bắc để cung cấp nguồn điện nền ổn định, lâu dài.

Tăng điện mặt trời, giảm quy mô LNG

Theo kịch bản KB2A, tổng công suất nguồn điện năm 2030 dự kiến đạt khoảng 241.755 MW, bao gồm nguồn lưu trữ và nhập khẩu điện, tăng gần 4.000 MW so với quy hoạch trước đó.

Để đáp ứng nhu cầu điện trong bối cảnh nhiều dự án điện khí LNG, điện gió ngoài khơi chậm tiến độ, Bộ Công Thương đề xuất tăng điện mặt trời và lưu trữ...

Cụ thể, điện mặt trời dự kiến đạt khoảng 81.600 MW, tăng hơn 8.100 MW. Phần tăng tập trung ở các nhà máy điện mặt trời tập trung, còn điện mặt trời mái nhà được tính thấp hơn quy hoạch trước đó. Nguồn lưu trữ, gồm pin và thủy điện tích năng, tăng gần 2.900 MW, lên khoảng 25.200 MW.

Bộ Công Thương đề xuất tăng mạnh điện mặt trời tập trung để bù đắp nguồn điện khí LNG, và điện gió ngoài khơi chậm tiến độ. Ảnh: TNG.

Ở chiều ngược lại, nhóm nhà máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG được đề xuất khoảng 4.324 MW vào năm 2030, giảm 4.500 MW. Nhiệt điện linh hoạt cũng giảm mạnh, còn 300 MW; điện gió trên bờ, gần bờ giữ mức khoảng 38.600 MW.

Trong kịch bản này, Bộ Công Thương đề xuất chưa tính điện gió ngoài khơi vận hành vào năm 2030. Đến năm 2035, nguồn này đạt khoảng 9.000 MW, giảm hơn 8.000 MW so với phương án trước.

Thủy điện (không gồm thuỷ điện tích năng) giảm khoảng 1.500 MW, còn 33.100 MW vào năm 2030. Điện than tăng khoảng 1.100 MW, lên 32.335 MW, tính đến các nhà máy hiện có, dự án đang xây dựng và đã cam kết, trong đó có Nam Định I.

Nhập khẩu điện tăng nhẹ lên gần 9.900 MW nhưng chuyển trọng tâm sang Lào, với khoảng 8.400 MW từ thị trường này, còn Trung Quốc giảm khoảng 1.400 MW.

Theo Bộ Công Thương, phương án này có chi phí hệ thống thấp hơn các kịch bản chính còn lại, vẫn đáp ứng yêu cầu cung ứng điện, lộ trình giảm phát thải và duy trì mức phụ thuộc năng lượng nhập khẩu dưới 50% trong toàn kỳ quy hoạch.