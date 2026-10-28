VinEnergo vận hành hệ thống điện mặt trời tại Hà Tĩnh

Ngày 28/10, CTCP Năng lượng VinEnergo chính thức đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Khu kinh tế Vũng Áng là dự án đầu tiên được VinEnergo vận hành theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Các khách hàng đầu tiên hưởng lợi từ nguồn điện sạch và công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến của VinEnergo CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (đơn vị sở hữu và vận hành nhà máy sản xuất ôtô - xe máy điện VinFast tại Hà Tĩnh) và CTCP Giải pháp Năng lượng VinES Hà Tĩnh (sở hữu nhà máy sản xuất pin VinES Hà Tĩnh). Ngoài ra, hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà của VinEnergo còn cung cấp điện cho nhà máy liên doanh sản xuất pin V-G, cũng nằm trong tổ hợp sản xuất pin và xe điện tại Khu kinh tế Vũng Áng.

VinEnergo chính thức vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp BESS cho nhà máy sản xuất xe VinFast, nhà máy sản xuất pin VinES và liên doanh sản xuất pin V-G tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Tổng công suất tới 22 MWp điện mặt trời và 45 MWh pin lưu trữ năng lượng giúp VinEnergo đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định với chi phí tối ưu cho các đối tác, đồng thời góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia.

Theo ước tính, trong năm đầu tiên đi vào vận hành, hệ thống dự kiến tạo ra khoảng 39 triệu kWh điện sạch, giúp giảm hơn 25.000 tấn khí thải CO2 (tương đương lượng hấp thụ của hơn 1,13 triệu cây xanh mỗi năm). Đặc biệt, việc chuyển sang sử dụng nguồn điện sạch của VinEnergo còn giúp các đơn vị thụ hưởng giảm áp lực lên lưới điện và tăng khả năng tự chủ năng lượng, đồng thời tối ưu gần 3,5 tỷ đồng chi phí mỗi năm.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy pack pin VinES.

Việc triển khai vận hành và cung cấp điện ổn định cho 3 nhà máy đối tác trong giai đoạn đầu là tiền đề để VinEnergo tiếp tục phát triển, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh mạnh mẽ hơn nữa ở các giai đoạn tiếp theo; với mô hình kết hợp nguồn năng lượng tái tạo với hệ thống BESS quy mô siêu lớn, hướng tới hoàn thiện hạ tầng năng lượng xanh, phân phối, bán lẻ điện cho các phụ tải trong khu vực.

Bà Nguyễn Hương Giang , Phó tổng giám đốc Thường trực Công ty VinEnergo, cho biết: “Thông qua dự án này, VinEnergo sẽ từng bước hoàn thiện một hệ sinh thái năng lượng toàn diện, từ nguồn tái tạo, hệ thống lưu trữ, cơ chế DPPA tới hạ tầng phân phối và bán lẻ; đủ sức đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn của các dự án công nghiệp đang hình thành tại Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng và trên cả nước nói chung. Chúng tôi tự hào khi sử dụng chính sản phẩm, năng lực công nghệ và nền tảng sản xuất tại Việt Nam để giải quyết bài toán năng lượng của các doanh nghiệp đối tác, giúp nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời tăng tỷ lệ năng lượng xanh trong ngành công nghiệp”.

Trong năm đầu tiên đi vào vận hành, hệ thống dự kiến tạo ra khoảng 39 triệu kWh điện sạch, giúp giảm hơn 25.000 tấn khí thải.

VinEnergo đã và đang cung cấp giải pháp pin lưu trữ năng lượng (BESS) cho nhiều dự án lớn của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc với tổng quy mô đến hơn 1,1 GWh, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và triển khai các dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, VinEnergo đã công bố danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô tới 10 GW và đang triển khai những dự án đầu tiên ở châu Á và châu Âu. Mục tiêu trong vòng 3 năm tới, VinEnergo sẽ phát triển danh mục dự án có tổng công suất tới 100 GW, qua đó trở thành một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới.