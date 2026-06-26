VinEnergo hợp tác Sunasia Energy phát triển tại Philippines

Ngày 26/6, VinEnergo và SunAsia Energy Inc. công bố quan hệ đối tác chiến lược nhằm phát triển chuỗi dự án năng lượng tái tạo ứng dụng mô hình điện mặt trời nổi trên cọc.

Với doanh thu dự kiến hơn 1,5 tỷ USD trong suốt vòng đời hoạt động, các dự án không chỉ kiến tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư hạ tầng, mà còn góp phần củng cố an ninh năng lượng của Philippines.

Theo đó, trong giai đoạn 2027-2028, VinEnergo và SunAsia Energy sẽ đưa vào vận hành 3 dự án chủ lực với tổng công suất lắp đặt 420 MWp, gồm 181 MWp tại Macabebe (tỉnh Pampanga), 126 MWp tại thành phố Sagay và 115 MWp tại thành phố Silay (cùng thuộc tỉnh Negros Occidental).

Hợp tác hướng tới cung cấp nguồn năng lượng tái tạo ổn định cho lưới điện quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải carbon và phát triển kinh tế địa phương của Philippines. Dự kiến khi đi vào vận hành thương mại, các dự án sẽ cấp điện cho khoảng 278.000 hộ gia đình và giảm thiểu hơn 460.000 tấn khí thải carbon mỗi năm, tương đương trồng khoảng 21 triệu cây xanh.

Các dự án đôi bên cùng triển khai hứa hẹn đạt doanh thu 1,5 tỷ USD trong suốt vòng đời hoạt động.

Trong 18 tháng tới, VinEnergo sẽ hợp tác chặt chẽ cùng SunAsia Energy trong công tác thiết kế kỹ thuật và triển khai dự án. Quá trình này gồm việc tuyển chọn kỹ sư hàng hải, lựa chọn nhà cung cấp công nghệ, nhà thầu để lắp đặt gần 700.000 tấm pin năng lượng mặt trời trên cọc cùng khoảng 62 km đường dây truyền tải điện mới ở Negros và Pampanga.

Chuỗi dự án ứng dụng công nghệ điện mặt trời nổi trên cọc (Solar on Stilts). Trong đó, các tấm pin được lắp đặt trên hệ kết cấu cọc phía trên mặt nước, cho phép kết hợp sản xuất điện sạch với nuôi trồng thủy sản. Mô hình này khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo gắn với nông nghiệp và thủy sản tại Philippines, đồng thời có thể trở thành hình mẫu cho các dự án năng lượng bền vững trong tương lai. Đây cũng là định hướng phù hợp chiến lược thúc đẩy mối liên kết lương thực - năng lượng - nước của VinEnergo nhằm tối ưu hóa tài nguyên và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trong hợp tác này, ING và SGV & Co. lần lượt là đơn vị tư vấn M&A độc quyền cho VinEnergo và SunAsia Energy.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo,chia sẻ: “Việc hợp tác SunAsia Energy trong danh mục dự án trọng điểm này là minh chứng rõ nét cho chiến lược vươn tầm khu vực của VinEnergo. Chúng tôi tự hào khi mang đến những giải pháp kết hợp phát triển năng lượng bền vững và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm. Điện mặt trời nổi không chỉ góp phần giải quyết bài toán an ninh năng lượng, mà còn là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trong việc bảo vệ sinh kế của cộng đồng địa phương và thúc đẩy sự phát triển song hành của ngành năng lượng cũng như nông nghiệp”.

“Hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung của SunAsia Energy cùng VinEnergo trong việc thúc đẩy an ninh năng lượng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống người dân và giúp bảo vệ hành tinh. Thông qua mô hình điện mặt trời nổi, chúng tôi không chỉ phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo, mà còn tạo ra mô hình để sản xuất lương thực và năng lượng sạch cùng phát triển”, bà Tetchi Capellan, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch SunAsia Energy Inc.,cho biết.

Việc công bố quan hệ đối tác chiến lược diễn ra trong bối cảnh Philippines đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN, qua đó khẳng định vai trò của VinEnergo trong việc thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới nhằm ứng phó các thách thức về năng lượng và biến đổi khí hậu. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của VinEnergo, đồng thời khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển các mô hình năng lượng tái tạo tiên phong, đóng góp cho mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của ASEAN và thế giới.