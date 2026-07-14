Bố chồng cũ lặng lẽ treo đồ ăn trước cửa nhà con dâu rồi rời đi

Dù các con đã ly hôn, người cha ở Hưng Yên vẫn đều đặn mang đồ ăn sang treo trước cửa nhà cho con dâu cũ và 2 cháu.

Bố chồng cũ treo túi đồ trước cửa nhà con dâu gây xúc động Dù các con đã ly hôn, bố chồng vẫn có cách quan tâm con dâu cũ và các cháu rất tinh tế.

Mới đây, clip ghi lại cảnh người đàn ông lặng lẽ treo túi đồ trước cửa nhà con dâu cũ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Dù vợ chồng con trai không còn chung sống, ông vẫn giữ sự quan tâm với các cháu theo cách tinh tế.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Vân Anh (sinh năm 1993, sống tại Hưng Yên) cho biết đoạn video được trích xuất từ camera của gia đình cách đây vài ngày, ghi lại hình ảnh bố chồng cũ của chị.

"Đó chỉ là một trong những khoảnh khắc bình thường vì cứ cách 1-2 hôm, bố chồng cũ lại đem đồ ăn sang cho 3 mẹ con tôi rồi treo ở ngoài cổng như thế", chị Vân Anh chia sẻ.

Sau khi ly hôn vào năm 2025, chị Vân Anh sống cùng 2 con trai, cách nhà bố mẹ chồng cũ khoảng 5 km. Trước đó, chị từng có nhiều năm sống chung dưới một mái nhà với bố mẹ chồng rồi mới xây nhà ra ở riêng. Mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và nàng dâu luôn tốt đẹp.

Dù cuộc hôn nhân của các con tan vỡ, tình cảm và sự quan tâm của bố mẹ chồng cũ dành cho 3 mẹ con chị Vân Anh không vì thế mà vơi đi. Ông bà vẫn thường xuyên mang đồ ăn sang cho con, cháu.

Chị Vân Anh kể những hôm bố chồng cũ mang đồ tươi sống như thịt, cá, ông gọi chị ra lấy ngay để cất vào tủ lạnh bảo quản. Ngược lại, những khi chỉ mang rau xanh, hoa quả hoặc đồ khô, ông thường chọn cách lặng lẽ treo lại rồi ra về.

"Ông thường qua từ sáng sớm, lúc 3 mẹ con tôi chưa thức dậy. Ông không muốn gọi cửa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ con, cháu", chị kể.

Đáp lại tấm lòng của bố mẹ chồng cũ, chị Vân Anh luôn giữ cách cư xử chuẩn mực, trọn vẹn nghĩa tình. Vào các dịp giỗ chạp, lễ Tết, chị vẫn chủ động ghé thăm, chúc Tết ông bà.

Mỗi khi nhà chồng cũ có công việc, chị Vân Anh thường sắp xếp thời gian về trước một ngày để đỡ đần, phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị. Đến ngày lễ chính, chị sẽ khéo léo vắng mặt để mọi người trong gia đình không cảm thấy khó xử.

"Hai con tôi không có một gia đình trọn vẹn nên nếu người lớn có thể cư xử nhẹ nhàng, văn minh với nhau, các cháu sẽ cảm thấy đỡ thiệt thòi hơn", mẹ đơn thân sinh năm 1993 trải lòng.