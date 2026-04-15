Bộ Chính trị đồng ý chủ trương lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc TƯ

  • Thứ tư, 15/4/2026 12:01 (GMT+7)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Kết luận nêu rõ, sau khi xem xét tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, tập trung phát triển Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh yêu cầu mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn; bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các xã, phường, đặc khu, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Kết luận nêu rõ việc tăng cường cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Trường Phong/Tiền Phong

    Công bố quyết định của Hải Phòng về công tác cán bộ

    Ông Hoàng Văn Thực - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng. Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó chánh Văn phòng UBND, được giao Quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

    Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Trung tâm Tống Khánh Linh

    Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Trung Quốc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh.

