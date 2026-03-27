Ông Bùi Văn Khắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục được các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 27/3, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026, đã được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu tuyệt đối (55/55 đại biểu có mặt tán thành).

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV gồm các ông, bà: Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Công cũng được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tán thành đạt 100%.

Các đại biểu cũng tán thành bầu ra 15 Ủy viên UBND tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định quyết tâm xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một thành phố tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, là cực tăng trưởng kinh tế số, du lịch thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đông Bắc.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử.

Trọng tâm tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, tập trung triển khai mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 12%/năm; năm 2026 tăng trưởng đạt trên 13%, tổng thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt 100.000 tỷ đồng ; các năm tiếp theo phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng tán thành bầu 20 đại biểu Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh, 180 Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê quán xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên.

Ông Bùi Văn Khắng có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Khắng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh...