Thể thao

Bờ Biển Ngà trở lại World Cup sau hơn một thập kỷ

  • Thứ tư, 15/10/2025 04:39 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Rạng sáng 15/10, Bờ Biển Ngà thắng Kenya 3-0, Senegal thắng Mauritania 3-0, qua đó cùng nhau giành vé đến thẳng châu Mỹ vào năm sau.

Bờ Biển Ngà tái xuất ở sân chơi lớn nhất cấp tuyển.

Ở lượt trận cuối bảng F, Bờ Biển Ngà cần một chiến thắng để giữ ngôi đầu, do chỉ hơn Gabon 1 điểm. Hai pha lập công của Franck Kessie và Yan Diomande giúp "Những chú voi" hoàn thành điều kiện cần.

Cùng giờ, Gabon biết không còn cơ hội nên thi đấu với tinh thần rệu rã, nhưng rồi cũng thắng đối thủ "chiếu dưới" Burundi với tỷ số 1-0.

Bảng F khép lại với tấm vé dự thẳng World Cup thuộc về Bờ Biển Ngà. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, đội tuyển Tây Phi mới lại góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Gabon tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đến châu Mỹ thông qua vòng play-off.

Thế hệ vàng của những siêu sao đẳng cấp thế giới như Yaya Toure, Didier Drogba đã đi qua, "Những chú voi" giờ đây là tập thể gồm các cầu thủ đang thi đấu tại Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Bỉ. Dù vậy, thầy trò HLV Emerse Fae vẫn được đánh giá là ẩn số thú vị, nếu góp mặt tại World Cup diễn ra vào năm sau.

Kịch bản tương tự xảy ra ở bảng B, Senegal cũng không mắc sai lầm ở lượt trận cuối để giành vé dự thẳng World Cup. Chiến thắng cách biệt trước Mauritania giúp "Sư tử Teranga" góp mặt ở 3 giải vô địch thế giới liên tiếp.

Trước đó, châu Phi đã có đại diện có vé đến thẳng World Cup 2026 gồm Ghana, Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Cape Verde, Nam Phi.

Thụy Điển sa thải HLV

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Jon Dahl Tomasson sau chuỗi kết quả tệ hại khiến đội tuyển gần như hết hy vọng dự World Cup 2026.

21 giờ trước

Duy Anh

World Cup 2026 Bờ Biển Ngà World Cup Senegal

