Bỏ 10 tỷ du học 8 năm, cô gái TP.HCM về tiếp quản xưởng cafe 1.000 m2

Từng nuôi giấc mơ định cư New Zealand sau nhiều năm du học, Mai Hoa quyết định trở về Việt Nam tiếp quản xưởng cà phê mà bố mẹ gây dựng hơn 25 năm.

Mai Hoa về nước sau 8 năm du học để tiếp quản xưởng cà phê của bố mẹ.

8h mỗi sáng, Mai Hoa (25 tuổi, TP.HCM) có mặt tại xưởng cà phê rộng hơn 1.000 m2 của gia đình để bắt đầu ngày làm việc.

Cô lần lượt kiểm tra từng khâu tại kho rang cà phê, khu bảo quản và ủ cà phê, khu bao bì, khu chế xuất, đảm bảo mọi quy trình đều diễn ra đúng kế hoạch. Từ việc nhập nguyên liệu, rang cà phê đến đóng gói sản phẩm, cô đều trực tiếp theo dõi cùng nhân viên để kịp thời phát hiện sai sót.

Từ ngày trở về Việt Nam tiếp quản xưởng và phụ giúp bố mẹ, cuộc sống của Hoa thay đổi đáng kể. Cô bắt đầu từ vị trí của một người học việc, đón nhận loạt thử thách trong công việc để từng bước theo kịp nhịp vận hành của công ty.

"Sau 8 năm, tôi chọn mùi cà phê thay vì ngồi văn phòng", Hoa nói với Tri Thức - Znews.

Bỏ giấc mơ định cư

Năm 2017, Mai Hoa sang New Zealand du học khi vừa lên lớp 10. Giống nhiều du học sinh khác, cô từng mong muốn ở lại làm việc, có mức thu nhập tốt và xây dựng cuộc sống lâu dài tại nước ngoài.

Trong 8 năm, Hoa vừa học tập, làm thêm, vừa hoàn thành chương trình cử nhân ngành Communication Design (Thiết kế truyền thông). Khi đó, cô luôn nghĩ mình sẽ ở lại để phát triển sự nghiệp như kế hoạch ban đầu.

Sau nhiều năm học tập, Hoa đứng trước 2 lựa chọn: tiếp tục theo đuổi giấc mơ định cư hoặc trở về tiếp quản công việc gia đình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định về Việt Nam.

Cô gái 25 tuổi đã có 8 năm du học nước ngoài.

Không ít người xung quanh cho rằng Hoa trở về vì thất bại ở nước ngoài. Thực tế, đây là lựa chọn chủ động.

Sau nhiều lần cân nhắc, Hoa nhận ra điều mình mong muốn không còn là tiếp tục theo đuổi giấc mơ định cư, mà là mang những kiến thức và trải nghiệm tích lũy ở New Zealand trở về đóng góp cho doanh nghiệp gia đình.

Bố mẹ Hoa chưa bao giờ ép con gái phải về nước hay tiếp quản công ty, ngược lại luôn tôn trọng mọi lựa chọn và chỉ mong cô theo đuổi con đường khiến bản thân cảm thấy ý nghĩa.

"Cuối cùng, tôi là người quyết định trở về vì tin đây là nơi mình có thể tạo ra nhiều giá trị và tiếp nối những gì ba mẹ đã gây dựng", cô gái 25 tuổi chia sẻ.

Sau 25 năm gây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp, bố mẹ Hoa quyết định giao lại việc quản lý, vận hành xưởng sản xuất cho con gái.

Bắt đầu lại

Tiếp quản một xưởng sản xuất là một việc không hề đơn giản. Ngoài những kiến thức được học ở trường, Mai Hoa gần như phải bắt đầu lại từ đầu để hiểu toàn bộ quy trình sản xuất.

Trở thành người quản lý khi tuổi đời còn khá trẻ cũng mang đến cho Hoa không ít áp lực. Cô hiểu phần lớn các anh chị trong xưởng đều đã gắn bó với công ty nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Vì vậy, thay vì xem mình là "lãnh đạo", cô chọn bắt đầu từ vị trí học việc.

Từ đặc điểm của từng loại hạt cà phê, cách rang, bảo quản, ủ cà phê đến quy trình đóng gói, số liệu vận hành hay từng góc nhỏ trong nhà xưởng, mọi thứ đều là bài học mới với Hoa.

Đặc biệt, những ngày nhập cà phê nguyên liệu, cô luôn có mặt từ sớm cùng nhân viên kho để kiểm tra kỹ số lượng cũng như chất lượng từng lô hàng đầu vào trước khi đưa vào sản xuất.

"Tôi nghĩ sự tôn trọng phải đến từ hành động nhiều hơn là vị trí. Khi mọi người thấy mình sẵn sàng bắt đầu từ những công việc nhỏ, chịu khó học hỏi và luôn lắng nghe, khoảng cách về tuổi tác dần không còn là rào cản", cô chia sẻ.

Còn non trẻ trong nghề cà phê, Hoa luôn giữ tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi.

Nhiều người cho rằng làm quản lý đồng nghĩa với việc chỉ ngồi "chỉ tay năm ngón". Thực tế, Hoa đảm nhận cùng lúc nhiều vị trí trong xưởng.

Hoa vừa quản lý kho, kiểm tra đơn hàng, tham gia đóng gói sản phẩm, thiết kế bao bì, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, vừa theo dõi việc giao hàng và xử lý những công việc phát sinh trong ngày. Với cô, mỗi vị trí từng đảm nhận đều giúp mình hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp vận hành.

"Từ nhỏ, tôi đã lớn lên cùng mùi hương cà phê, quen thuộc với không gian xưởng sản xuất của gia đình. Giờ đây, khi trực tiếp làm việc trong chính môi trường ấy, tôi càng hiểu hơn giá trị của những gì bố mẹ đã dành gần 30 năm gây dựng", cô bày tỏ.

Hoa vẫn xem mình đang trong quá trình học mỗi ngày để từng bước tiếp nối những giá trị mà gia đình đã gây dựng. May mắn, cô luôn nhận được sự đồng hành của cha mẹ và các anh chị lớn đã gắn bó với công ty nhiều năm.