Blake Lively được minh oan

Tòa án bác bỏ cả hai vụ kiện mà Justin Baldoni nhằm vào Blake Lively và New York Times. Hai diễn viên cho thấy phản ứng trái ngược sau khi biết tin.

Dựa vào các tài liệu mà Page Six thu thập, thẩm phán Lewis J. Liman chấp thuận việc bác bỏ 2 vụ kiện bao gồm Justin Baldoni kiện Blake Lively đòi bồi thường 400 triệu USD và Justin Baldoni kiện tờ New York Times yêu cầu bồi thường 250 triệu USD . Đúng như tựa đề bộ phim mà họ tham gia It Ends With Us, tờ Page Six cho rằng mọi chuyện kết thúc tại đây.

Cụ thể, thẩm phán Lewis J. Liman cho rằng Justin Baldoni và công ty sản xuất Wayfarer Studios không được yêu cầu Blake Lively chịu trách nhiệm về bất kỳ phát ngôn nào ngoài những phát ngôn trong đơn khiếu nại trước đón, vốn đã được bảo vệ.

Giải thích về quyết định này, vị thẩm phán cho biết quá trình xử lý vụ kiện nhằm vào Ryan Reynolds, Leslie Sloane và New York Times đã xuất hiện thêm cáo buộc Justin Baldoni có hành vi quấy rối tình dục và Wayfarer Parties tham gia vào một chiến dịch bôi nhọ. Trong khi đó, Justin Baldoni lại chưa thể chứng minh hành vi phỉ báng của bộ ba nói trên.

Tòa án bác bỏ hai đơn kiện của Justin Baldoni nhằm vào Blake Lively và New York Times. Ảnh: Collider.

Ngay lập tức, Esra Hudson và Mike Gottlieb - các luật sư của Blake Lively nói với Page Six: "Đây là một chiến thắng toàn diện và minh oan cho Blake Lively, cùng với những người bị kéo vào vụ kiện này. Như chúng tôi tuyên bố ngay từ ngày đầu, vụ kiện ' 400 triệu USD ' này là một trò lừa bịp và tòa án đã nhìn thấu sự thật”.

Ngoài ra, bộ đôi luật sư tiết lộ có kế hoạch yêu cầu Justin Baldoni chi trả các khoản tiền như thuê luật sư, bồi thường thiệt hại gấp 3 lần và trừng phạt vì vụ kiện. Ngược lại, phía nam diễn viên chưa đưa ra phản hồi khi được giới truyền thông liên hệ.

Trên trang cá nhân, Blake Lively trải lòng sau khi tòa án ra quyết định: “Tôi đã cảm thấy đau đớn vì bị kiện trả đũa. Dù vụ kiện đã bị bác bỏ nhưng còn nhiều phụ nữ không đủ nguồn lực để chống lại cái xấu. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để mọi phụ nữ được lên tiếng bảo vệ bản thân, bao gồm an toàn, danh dự và câu chuyện về họ”.

Cuối năm 2024, Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath đã nhiều lần quấy rối tình dục cô trên phim trường It Ends With Us. Tháng 1/2025, Justin Baldoni đáp trả bằng việc kiện ngược Blake Lively, Ryan Reynolds và tờ New York Times. Đôi bên mâu thuẫn qua lại nhiều tháng sau, thậm chí kéo Taylor Switf vào vụ việc.