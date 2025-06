Mỹ nhân Đài Loan thông báo kết hôn, đang mang thai

Lưu Phẩm Ngôn thông báo kết hôn với Liên Thần Tường. Nữ diễn viên đang mang thai ở tháng thứ 3.

China Times đưa tin ngày 9/6, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Lưu Phẩm Ngôn bất ngờ thông báo kết hôn với Liên Thần Tường. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đang mang thai ba tháng. Cả hai nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, Lưu Phẩm Ngôn viết: “Cảm ơn Liên Thần Tường, cảm ơn con của chúng ta, cảm ơn thế giới đã cho tôi những điều bình thường và phi thường. Xin hãy ban phước cho chúng tôi một trái tim bảo vệ”. Kèm theo bài đăng là bộ ảnh ngọt ngào, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cặp sao trong không gian sân vườn.

Trong bộ ảnh, Lưu Phẩm Ngôn mặc hai chiếc váy voan dài thanh lịch từ Club Monaco, thương hiệu nổi tiếng với phong cách tối giản nhưng tinh tế. Chiếc váy đầu tiên có thiết kế dây đeo chéo mỏng, chất liệu voan nhẹ với họa tiết mực xanh nhạt, mang hơi thở mùa hè. Cô cầm bó hoa cưới kết từ hoa hồng trắng và hồng sâm panh, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, vĩnh cửu. Chiếc váy thứ hai là mẫu váy trắng không tay, kết hợp các yếu tố đan lát, tạo cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi.

Hình ảnh mới của 2 diễn viên Lưu Phẩm Ngôn và Liên Thần Tường. Ảnh: @esther88.

Liên Thần Tường xuất hiện với phong cách đơn giản, nam tính trong trang phục từ bộ sưu tập nam của Club Monaco. Anh mặc áo phông trắng kết hợp sơ mi ngắn tay hở cổ, gam màu be, xám nhẹ nhàng, tạo sự đồng điệu với cô dâu. Cả hai nắm tay, trao nhau ánh mắt trìu mến.

Lưu Phẩm Ngôn sẽ tạm giảm bớt công việc để tập trung cho gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn có một số dự án phim và chương trình đang chờ phát sóng vào cuối năm. Liên Thần Tường cũng đang cân nhắc các vai diễn mới sau thành công của The Way We Were. Cặp đôi dự kiến tổ chức một buổi tiệc cưới thân mật với gia đình và bạn bè sau khi Lưu Phẩm Ngôn ổn định sức khỏe.

Lưu Phẩm Ngôn và Liên Thần Tường bén duyên từ năm 2020, khi hợp tác trong MV của ca sĩ Đới Ái Linh (A-Lin). Sau đó, họ tiếp tục làm việc chung trong bộ phim Thẩm mỹ viện San Francisco. Cả hai đều kín tiếng về đời tư, nên mối quan hệ chỉ được công khai khi họ quyết định tiến tới hôn nhân. Sự tương đồng trong tính cách và đam mê nghệ thuật được cho là yếu tố giúp họ gắn bó.

Liên Thần Tường sinh năm 1990, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng với các vai diễn trong The Way We Were và Lost Romance.

Lưu Phẩm Ngôn sinh năm 1988 tại Đài Bắc. Cô ra mắt năm 2002 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Sweety cùng Tăng Chi Kiều (Joanne Tseng). Sau khi Sweety tan rã năm 2006, cô chuyển hướng sang diễn xuất, dẫn chương trình và phát triển sự nghiệp solo.

Về đời tư, Lưu Phẩm Ngôn từng trải qua 3 mối tình đáng chú ý. Mối tình đầu là với diễn viên Nguyễn Kinh Thiên. Hai người nảy sinh tình cảm trên phim trường The Lost Tomb năm 2005, khi cô mới 17 tuổi. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài 6 tháng. Năm 2015, cô hẹn hò một đạo diễn hơn 10 tuổi. Hai người chia tay sau hai năm vì bất đồng tính cách.

Sau đó, cô hẹn hò một người đàn ông trong 5 năm. Cô từng nhận lời cầu hôn nhưng cuối cùng chia tay do không thể dung hòa giữa sự nghiệp và hôn nhân.