Anh Tú, Lyly tình tứ

Cách đây không lâu, trong một sự kiện âm nhạc, khi được khán giả hỏi có thích Lyly không, Anh Tú trả lời: "Thế em có thích Lyly không?. Anh cũng thích Lyly". Trong tập mới đây của Em xinh "say hi", khi thấy Lyly xuất hiện trên sân khấu, Trấn Thành bày tỏ: “Bằng cách nào đó, bạn ấy xinh lên gấp 10 lần. Do yêu à”. Trấn Thành tiếp tục hỏi khán giả: “Yêu ai”. Phía dưới khán giả đồng thành hét tên Anh Tú khiến Lyly cười gượng và nói: “Mọi người đang trêu anh thôi”.