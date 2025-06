Em xinh 'say hi' nhiều chiêu trò

Nhiều em xinh dùng đồ ăn để "mua chuộc" khán giả trong phần bỏ phiếu bình chọn khiến Trấn Thành thốt lên: "Chiêu trò quá".

“Văn hóa” gáy của Anh Tú Atus ở Anh trai “say hi” có lẽ đã trở thành một “hệ tư tưởng” cho Em xinh “say hi”. Bởi thế, không phải một vài mà rất nhiều em xinh tự tin flex bản thân hoặc thách đấu, “dìm hàng” đối thủ bằng những ngôn từ “sát thương” nhưng hài hước, dí dỏm.

Thậm chí, ê-kíp sản xuất và các em xinh đang có phần lạm dụng khiến gần 30 phút đầu tiên của tập 2 lên sóng tối 7/6 là những màn flex, công kích đối thủ đến từ các em xinh khác nhau.

“Bọn em mặc rất nhiều đồ màu vàng để cho thấy bọn em rất giàu. Không chỉ giàu về tiền bạc mà còn cả ý tưởng”, “Bọn em không cần đao, búa, gươm mà dùng sự tinh tế để chiến đấu”, “Màu trắng là màu của top 1 trending”, “Team toàn nhạc sĩ - top 1 trending không phải nghĩ”. Trên đây chỉ là rất ít trong những tuyên bố đầy tự tin của các em xinh ở tập 2.

Thậm chí, trước sự ồn ào của chương trình, Trấn Thành chia sẻ: “Dẫn anh trai đã khổ rồi, sang đến đây không có đường về".

Pháo, Phương Ly "chiêu trò" vẫn thất bại

Live stage 1 gồm 6 tiết mục. 6 đội được giao cho 6 bản demo và nhiệm vụ của họ là phải tạo nên những bản nhạc hoàn chỉnh với những phong cách âm nhạc khác nhau. Có 1.000 khán giả được mời tới trường quay. 700 người trong số đó là fan của các em xinh và 300 người còn lại là khán giả trung lập. Khán giả bỏ phiếu 2 lần, một là cho nhóm nhạc và hai là từng em xinh. Điểm số này quyết định thứ hạng của các em xinh và việc họ có thể đi được bao xa trong chương trình này.

Đội của Pháo với tiết mục Em xinh, em bling mở màn livestage 1. Các thành viên đều rất tự tin vào khả năng thành công của bài hát. Thậm chí, thành viên Chi Xê tuyên bố: “Bình thường em là content creator, nhưng hôm nay em là container đưa các chị em lên top 1 thịnh hành”. Ngay cả Hoàng Duyên được giới thiệu là rất nhẹ nhàng, ít nói nay cũng khẳng định: “Hôm nay em lên đây để mài mòn các team khác”.

Tiết mục của đội Pháo gây thất vọng vì chưa đủ bùng nổ như mong đợi. Ảnh: NSX.

Đáng tiếc, team của Pháo gồm Phương Ly, Chi Xê, Juky San và Hoàng Duyên đã không thể mang đến tiết mục âm nhạc bùng nổ như mong đợi. Tiết mục mang concept retro với âm nhạc điện tử trẻ trung nhưng bố cục dễ đoán, chưa đủ điểm nhấn để gây ấn tượng cho khán giả. Phần điệp khúc của bài vốn được kỳ vọng đẩy cao trào lên cao nhưng cũng mờ nhạt, thậm chí vocal bị lu mờ với beat nhạc quá dày. Nhiều chỗ, các em xinh hát không rõ lời cũng là điểm trừ.

Sau khi kết thúc phần trình diễn, để kêu gọi khán giả bình chọn, các em xinh dùng kẹo để “mua chuộc”. Thậm chí, Trấn Thành cũng thốt lên: “Chiêu trò quá” khi chứng kiến màn kêu gọi của team Pháo. Chiêu bài này sau đó cũng được team Miu Lê áp dụng.

Liên tiếp các tiết mục âm nhạc còn lại của livestage 1 đảm bảo sự đa dạng màu sắc cho Em xinh “say hi” nhưng cũng còn nhiều tiếc nuối.

Easier do Ngô Lan Phương, Muội, Maiquinn, Saabirose và Đào Tử A1J thực hiện pha trộn đủ thể loại như điện tử, pop punk, rock với nhạc cụ dân tộc và những nhịp kick của hip hop. Tuy nhiên, việc nhồi nhét quá nhiều chất liệu vào một sản phẩm phản tác dụng.

Đoạn nhạc mang âm hưởng dân tộc có phần lạc lõng so với tổng thể tiết mục. Nửa đầu bài hát cũng mờ nhạt, chưa đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, sang nửa sau, đặc biệt phần chơi trống của Maiquinn và guitar từ Muội, phần trình diễn trở nên hấp dẫn, thú vị và bùng nổ hơn.

Sau 2 tiết mục trẻ trung, sôi động, không khí trầm xuống với tiết mục Từng của team Tấm khiên gồm Lyly, Liu Grace, Han Sara, Lâm Bảo Ngọc và Danmy. Sau một hồi tranh cãi giữa bản city pop mới mẻ nhưng mạo hiểm hay ballad phù hợp thị hiếu khán giả, cuối cùng team Tấm khiên chọn phương án an toàn, gần gũi.

Quyết định đánh vào cảm xúc khán giả bằng một bản ballad, các em xinh, đặc biệt Lâm Bảo Ngọc khoe được giọng hát ngọt ngào, nội lực. Tuy nhiên, mạch cảm xúc đẹp đang được dẫn dắt bởi Han Sara, Lyly, Lâm Bảo Ngọc bị đứt gãy bởi giọng rap có phần lạc quẻ, không liên quan của Liu Grace. Ở phần cuối, các em xinh đẩy tiết mục lên cao trào bằng những nốt cao như thường thấy ở hầu hết bản ballad.

Giọng hát Lyly, Lâm Bảo Ngọc hay Han Sara khi tách riêng rất đẹp nhưng lúc ghép vào nhau lại thiếu sự hòa hợp, tạo nên một tổng thể có phần rối rắm và ồn ào.

Bích Phương lật ngược tình thế

Ở livestage 1, các tiết mục đều được đầu tư mạnh về bố cục lẫn thời trang. Một số tiết mục có thể chưa hoàn toàn thỏa mãn mong đợi của khán giả về âm nhạc nhưng phần hình ảnh, thời trang đều được đánh giá cao.

Đồng dao xinh gái do đội Quỳnh Anh Shyn, Miu Lê, Orange, Vũ Thảo My và Mỹ Mỹ thể hiện có lẽ là một trong những tiết mục hấp dẫn nhất livestage 1. Bài hát bị lặp đi lặp lại nhiều về ca từ nhưng đủ thú vị trong âm nhạc và concept.

Team Quỳnh Anh Shyn được đánh giá cao về concept, trang phục. Ảnh: NSX.

Tiết mục được đầu tư về concept, mở màn bằng sự xuất hiện của 5 em bé, bao gồm Pam và tiếp đó là những chiếc nón quai thao được thả lên trời như đèn lồng. Âm nhạc của Đồng dao xinh gái pha trộn sự hiện đại, mạnh mẽ với đồng dao. Bài hát cũng kết hợp khá khéo léo và thú vị các bài vè truyền thống.

Nhưng đối thủ của họ là team Châu Bùi và Tiên Tiên cũng rất sáng tạo về âm nhạc, hứa hẹn tạo nên “cuộc chiến” khốc liệt trên phương diện lượt xem, top thịnh hành.

Đội Mặt trăng ôm mặt trời mang đến tiết mục Run theo phong cách đường phố mạnh mẽ, được quay bằng kỹ thuật one-shot. Tiết mục gây ấn tượng ngay từ phần solo piano của em xinh Yeolan, được hỗ trợ bởi Giám đốc Âm nhạc JustaTee. Phần điệp khúc “Run, you better better run” với nhịp độ nhanh, lặp lại đầy cuốn hút, đã khuấy động không khí.

Trình diễn cuối cùng trong livestage 1 là đội Kim Cương dẫn dắt bởi đội trưởng Bích Phương. Họ trình diễn tiết mục Cầm kỳ thi họa mang concept độc đáo kết hợp yếu tố truyền thống Việt Nam và phong cách tương lai (Futuristic). Bích Phương, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi và Lamoon hóa thân thành 4 cô gái bước ra từ tranh, đại diện cho cầm, kỳ, thi, họa, trong khi Tiên Tiên đảm nhận vai người kể chuyện với phong cách sâu lắng.

Tiết mục được xây dựng trên nền âm hưởng dân ca Bắc Bộ, kết hợp nhạc điện tử sôi động và trẻ trung. Phần outro do Phương Mỹ Chi sáng tác, mang đậm làn điệu quan họ. Em Xinh Lamoon góp một đoạn tự sáng tác với âm nhạc ngũ cung, trong khi Tiên Tiên gây ấn tượng bằng màn đánh trống kết thúc mạnh mẽ.

Đội Bích Phương dành điểm số cao nhất sau live stage 1. Ảnh: NSX.

Kết thúc tất cả phần trình diễn, MC Trấn Thành công bố luật chấm điểm chi tiết. Theo đó, mỗi thí sinh nhận điểm cá nhân từ 300 khán giả trung lập sau mỗi tiết mục. Thành viên của đội nhất, nhì, ba được cộng lần lượt 100, 75 và 50 điểm. Đội chiến thắng liên quân ở tập 1 được cộng thêm 50 điểm.

Kết quả, đội Đôi mắt đạt hạng 3 với 97 phiếu, Mặt trăng ôm mặt trời về nhì với 98 phiếu, còn đội Kim Cương xuất sắc giành hạng nhất với 114 phiếu áp đảo.

Đặc biệt, chương trình thông báo không có thí sinh nào bị loại ở live stage 1, mang đến niềm vui lớn cho 30 em xinh và khán giả.