Jack bám đuổi Em xinh 'say hi'

Các ca khúc của Em xinh "say hi" và "Trạm dừng chân" do Jack phát hành đang giữ những thứ hạng cao trên top thịnh hành. Tuy nhiên, chúng chưa đủ bùng nổ như cơn sốt "Bắc Bling".

Hơn 3 tháng ra mắt, Bắc Bling vẫn tăng đều đặn về lượt xem để từng bước đạt được cột mốc 100 triệu hoặc 200 triệu lượt xem nhanh nhất Vpop. Bài hát vẫn vang lên đâu đó, ở quán xá, lớp học… chứng tỏ sức nóng rất bền bỉ.

Nhưng ở một mặt khác của thị trường nhạc Việt, Vpop sau Bắc Bling lại thiếu những cơn sốt, cú hích mới. Thị trường vẫn trầm lặng dù nhiều ca sĩ cũng phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Nhạc Việt thiếu những "Bắc Bling" mới

Khắc Việt là ca sĩ mới nhất bước vào đường đua âm nhạc. Tối 5/6, anh trở lại với MV Nguyện làm đánh dấu màn tái xuất sau khoảng 5 năm vắng bóng. Nguyện làm là sáng tác mới nhất của Khắc Việt, mang đậm phong cách pop ballad đặc trưng với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca giàu chất thơ.

Khác với xu hướng âm nhạc sôi động hiện nay, ca khúc chọn lối đi ngược dòng, tập trung vào cảm xúc và sự chân thật. Không chỉ kể về tình yêu viên mãn, Nguyện làm khắc họa mọi sắc thái của tình yêu – từ những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị đến những biến cố, chia ly.

Tuy nhiên, với 28.000 lượt xem sau khoảng 21 giờ phát hành, Nguyện làm rõ ràng đang đuối sức và khó bật lên trong cuộc đua âm nhạc.

Thời gian qua, thành công và có sức hút lớn nhất lại là các sản phẩm hưởng ứng trào lưu Thap drill tu do. Sản phẩm này từng đánh bại Nước mắt cá sấu đến từ HIEUTHUHAI để giữ vị trí số 1 top thịnh hành danh mục âm nhạc và ghi nhận con số gần 4 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành. Đáng nói, nó kéo theo trào lưu làm nhạc từ giới rapper. Hàng chục bản nhạc hưởng ứng trào lưu được tung ra với nhiều sản phẩm trong số đó đạt hàng triệu lượt xem.

Nước mắt cá sấu của HIEUTHUHAI là một trong những sản phẩm nổi bật thời gian qua nhưng vẫn nhận nhiều ý kiến tranh luận về giai điệu. Ảnh: FBNV.

Thap drill tu do hay Nước mắt cá sấu đều có thành tích tương đối tốt nhưng chưa đủ sức bùng nổ để khuấy động thị trường giống Bắc Bling hồi tháng 3.

Trong đó, Nước mắt cá sấu cũng tạo được độ thảo luận nhất định trên mạng xã hội nhưng nhiều bình luận là tranh cãi về chất lượng lẫn phong cách của sản phẩm. Với 21 triệu lượt xem sau 2 tháng phát hành, Nước mắt cá sấu có thể nói là sản phẩm thành công không chỉ với cá nhân HIEUTHUHAI mà cả thị trường âm nhạc. Nhưng, sản phẩm vẫn còn thiếu nhiều yếu tố, đặc biệt độ lan tỏa để được xem như một cú hích, tác động tới thị trường như Bắc Bling.

Trong thời gian qua, thêm nhiều ca sĩ khác trở lại với đủ màu sắc âm nhạc khác nhau. Tuấn Hưng thử sức với phong cách hoàn toàn mới so với chính anh ở MV Dỗi ra mắt cuối tháng 4. Sản phẩm thuộc thể loại pop, R&B, giai điệu nhẹ nhàng, lời ca dí dỏm. Về mặt hình ảnh, Tuấn Hưng lần đầu thử nghiệm phong cách sắc sỡ, trẻ trung, năng động, từ áo thun, quần yếm đến áo sơ mi họa tiết. Sau hơn một tháng ra mắt, MV đạt 176.000 lượt xem. Con số trên cho thấy Dỗi khá đuối sức khi cạnh tranh với thị trường.

Tiếp đó, Thiều Bảo Trâm có sản phẩm đầu tiên sau Chị đẹp đạp gió. Không lời được nữ ca sĩ ra mắt đầu tháng 5 có giai điệu pop, R&B, âm nhạc nhẹ nhàng đi cùng phần hình ảnh đẹp, gợi nhớ âm nhạc Việt thập niên 2000, 2010. Con số 3,8 triệu lượt xem (tính tới sáng 7/6) Thiều Bảo Trâm đạt được với MV này là khá ổn nhưng tổng thể sản phẩm vẫn thiếu điểm nhấn về giai điệu và hiệu ứng lan tỏa trên phương diện truyền thông, mạng xã hội.

Đó là tình cảnh chung của nhiều sản phẩm ra mắt thời gian qua, chẳng hạn Sau ngần ấy năm của Hà Nhi. Với 3 triệu lượt xem sau 2 tuần và hạng 6 top thịnh hành danh mục âm nhạc (tới sáng 7/6), Hà Nhi đã có màn trở lại khá ấn tượng. Lợi thế của Hà Nhi trong lần comeback này là không nhiều đối thủ cạnh tranh. Nữ ca sĩ cũng lựa chọn thể loại ballad an toàn, vốn được khán giả Việt ưa chuộng.

Tuy nhiên, tương tự Không lời, Sau ngần ấy năm tiếp cận được bộ phận khán giả nhất định nhưng hiệu ứng truyền thống khá mờ nhạt.

Cũng thời gian này, Phùng Khánh Linh có Khóc Blóck hay Đàm Vĩnh Hưng trở lại với album Thanh xuân không phải để khóc nhưng nhìn chung thành tích cũng khiêm tốn, chưa đủ sức để thay đổi diện mạo thị trường sau cơn sốt Bắc Bling.

Ca khúc của Jack bám đuổi "Em xinh"

Lúc này, đáng mong chờ nhất là Em xinh "say hi" - chương trình sản sinh ca khúc mới mỗi tuần. Chương trình này hướng tới âm nhạc trẻ trung, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ nên dễ tạo cơn sốt, hứa hẹn thâu tóm thị trường âm nhạc như cách Anh trai "say hi" đã làm trong mùa hè 2024.

Vừa ra mắt, các tiết mục của Em xinh "say hi" đã nhanh chóng leo lên top thịnh hành âm nhạc. Ảnh: NSX.

AAA của liên quân 2 trong tập 1 của Em xinh "say hi" vẫn thống trị top thịnh hành danh mục âm nhạc đến sáng 7/6. Trong khi đó, Đã xinh lại còn thông minh của liên quân 1 ở vị trí thứ 3. Thành tích này của Em xinh "say hi" thậm chí đã vượt qua Anh trai "say hi".

Tuy nhiên, thứ hạng của AAA bị lung lay trước sự trở lại khá mạnh mẽ của Jack. So về tốc độ tăng lượt xem, Trạm dừng chân của Jack có lợi thế lớn hơn hẳn.

Gương mặt nhiều ồn ào nhưng vẫn được chú ý mỗi lần trở lại là Jack cũng góp mặt vào cuộc đua Vpop đầu hè. Đến trưa 7/6, ca khúc của Jack đạt hơn 2,6 triệu lượt nghe, vươn lên top 1 thịnh hành danh mục âm nhạc dù sản phẩm chỉ ở dạng audio.

Trạm dừng chân của Jack vướng ồn ào nhưng có lượt xem tăng nhanh. Ảnh: FBNV.

Vẫn duy trì màu sắc đặc trưng của Jack trong cách luyến láy, bố cục cũng không quá đặc biệt nhưng Trạm dừng chân có giai điệu trẻ trung, sôi động với phần điệp khúc bắt tai.

Không bàn tới ồn ào đạo nhạc gây xôn xao mạng xã hội chiều 6/6, thành tích của Trạm dừng chân chứng tỏ Jack vẫn có sức hút nhất định trên phương diện âm nhạc. Dẫu cho, Trạm dừng chân cũng chưa thể vượt qua khả năng viral diện rộng, được thảo luận nhiều như Thiên lý ơi hay Sóng gió, Bạc phận.