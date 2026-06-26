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Kinh doanh

Bitcoin thủng mốc 59.000 USD

  • Thứ sáu, 26/6/2026 09:42 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Giá Bitcoin đã giảm 6% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2024 khi nhà đầu tư tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng lãi suất của Fed.

Giá Bitcoin tiếp tục thiệt hại hơn 6%. Ảnh: Bitcoin Magazine.

Bitcoin bước vào phiên giao dịch ngày 25/6 (giờ Mỹ) với cú lao dốc mạnh 6% xuống còn 58.000 USD/BTC, mức thấp nhất kể từ năm 2024.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới sau đó phục hồi nhẹ lên khoảng 59.400 USD, nhưng vẫn giảm 2,5% trong vòng 24 giờ qua.

Đà bán tháo cũng lan rộng trên toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Giá Ethereum giảm khoảng 5,5% xuống còn 1.550 USD, trong khi Solana và Dogecoin cũng ghi nhận mức giảm tương tự.

Theo CoinDesk, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường đang đánh giá lại nhu cầu vốn khổng lồ phục vụ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chịu tác động từ lập trường cứng rắn hơn dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh trong cuộc họp tuần trước.

Các nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu rằng bước đi tiếp theo của Fed gần như chắc chắn sẽ là tăng lãi suất thay vì cắt giảm. Đáng chú ý, thời điểm nâng lãi suất có thể đến sớm hơn nhiều so với kỳ vọng trước đó của thị trường, khiến các tài sản rủi ro như tiền mã hóa tiếp tục chịu áp lực.

Mặc dù Bitcoin vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh kéo dài từ tháng 10 năm ngoái, các dữ liệu trên thị trường phái sinh lại cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp phục hồi ngắn hạn.

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Giá Bitcoin xuống mức thấp nhất 2 năm. Ảnh: CoinMarketCap.

Theo bản đồ thanh lý, phần lớn vị thế có nguy cơ bị thanh lý đang tập trung ở vùng giá cao hơn mức hiện tại, thay vì phía dưới. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Bitcoin tiếp tục giảm, khả năng xuất hiện làn sóng bán giải chấp quy mô lớn sẽ không quá cao. Ngược lại, nhóm nhà đầu tư đang đặt cược vào xu hướng giảm mới là đối tượng dễ chịu rủi ro nhất.

Trong 24 giờ qua, tổng giá trị hợp đồng mở tăng khoảng 0,28% dù giá Bitcoin giảm khoảng 3%. Điều này cho thấy các nhà giao dịch không đóng vị thế bán khống mà tiếp tục gia tăng đặt cược rằng mốc hỗ trợ 58.000 USD sẽ bị xuyên thủng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ funding rate vẫn duy trì ở mức âm, phản ánh việc nhà đầu tư sẵn sàng trả phí cao hơn để nắm giữ các vị thế bán, qua đó cho thấy tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Tuy nhiên, dữ liệu từ CoinGlass cho thấy lực mua trên thị trường giao ngay vẫn khá dồi dào. Cụ thể, từ mức giá hiện tại xuống vùng 50.000 USD đang có khoảng 6.900 BTC, tương đương 409 triệu USD, được đặt chờ mua trên sổ lệnh. Trong khi đó, từ vùng giá hiện tại lên 70.000 USD chỉ có khoảng 1.570 BTC, tương đương 93 triệu USD, đang chờ bán.

Sự chênh lệch đáng kể này cho thấy cán cân cung - cầu đang nghiêng theo hướng tích cực, khi lực cầu tiềm năng lớn hơn đáng kể so với lượng cung chờ bán.

Thông thường, khi thị trường xuất hiện một giao dịch quá đông người cùng đặt cược theo một hướng, các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà tạo lập thị trường sẽ tìm cách khai thác điểm yếu đó bằng cách đẩy giá theo chiều ngược lại.

Nếu kịch bản này xảy ra, Bitcoin có thể chứng kiến một đợt short squeeze - buộc những nhà đầu tư bán khống phải mua lại để đóng vị thế nhằm tránh tiếp tục trả phí funding hoặc bị thanh lý, từ đó tạo động lực cho giá phục hồi trong ngắn hạn.

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Ngọc Phương Linh

bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa giá tiền số fed

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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