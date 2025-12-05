Bình Tinh giữa tin ly hôn Nhật Minh

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ca sĩ Nhật Minh thông báo đã nộp đơn ly hôn Bình Tinh. Nữ nghệ sĩ giữ động thái im lặng, chưa lên tiếng về chuyện tình cảm.

Ca sĩ Nhật Minh vừa xác nhận đã nộp đơn ly hôn Bình Tinh. Anh chia sẻ: "Mình và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua". Nhật Minh cho biết cả hai giữ mối quan hệ bạn bè sau khi đường ai nấy đi. Hiện Bình Tinh giữ động thái im lặng trước thông tin đời tư. Các bài đăng gần đây của nữ nghệ sĩ là liên quan đến dự án phim Hoàng tử quỷ. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia.

Nhật Minh và Bình Tinh trải qua hai thập kỷ gắn bó, có chung con gái là Bella Cát Tiên. Dù vậy, Bình Tinh kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô ít khi chia sẻ hình ảnh chồng lên trang cá nhân. Năm 2018, Bình Tinh lần hiếm hoi chia sẻ về người bạn đời. Cô cho biết cả hai chưa tổ chức lễ cưới. "Chúng tôi thương yêu nhau và chăm sóc, lo lắng cho nhau. Khi bé Bella chào đời, chúng tôi có nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật của con gái, rồi tuyên bố lễ thành hôn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được", cô từng chia sẻ.
Bình Tinh từng đầu tư cho Nhật Minh thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Nam ca sĩ cũng tham gia vào khâu biên tập, hỗ trợ Bình Tinh trong các buổi biểu diễn, chương trình của đoàn Huỳnh Long. Chuyện tình cảm của cả hai được nhiều đồng nghiệp, khán giả chúc phúc, ủng hộ.

Bình Tinh chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Cô thường xuyên lưu diễn ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng có nhiều chương trình thiện nguyện để giúp đỡ các nghệ sĩ hoặc người nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh công việc, cô ưu tiên thời gian cho con gái Bella Cát Tiên. Nghệ sĩ thường đưa con gái đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống. Con gái của Bình Tinh và Nhật Minh sở hữu nét đẹp của cha lẫn mẹ.

Bình Tinh sinh năm 1986, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Ông bà của cô là bầu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long lừng lẫy một thời. Cha cô là nghệ sĩ Đức Lợi còn mẹ là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai. Bắt đầu với nghệ thuật cải lương từ năm 4 tuổi, Bình Tinh sau đó được yêu mến qua nhiều vở diễn như Long Lân Quy Phụng, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Quan Công đại chiến Bàng Đức, Na Tra

