Binh sĩ Đức bắt đầu rời Greenland

Một số quốc gia châu Âu gần đây đã điều quân đến Greenland nhằm tăng cường an ninh cho lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trong bối cảnh Mỹ đe dọa thâu tóm khu vực này.

Một chiếc máy bay chở binh sĩ quân đội Đức được nhìn thấy sau khi hạ cánh vào ngày 16/1/2026 tại thành phố thủ phủ Nuuk của Greenland, Đan Mạch.

RT dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk cho biết việc triển khai ban đầu 15 binh sĩ của Đức tới Greenland đã kết thúc, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác với các đối tác Đan Mạch là tích cực và mang tính xây dựng.

Trước đó vào hôm 14/1, Đan Mạch thông báo tổ chức một cuộc tập trận quân sự ở Greenland. Một số nước châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Anh, cho biết sẽ tham gia, mỗi nước cử từ một đến 15 quân nhân.

Động thái này diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch và Greenland với Mỹ, kết thúc trong tình trạng mà các quan chức mô tả là “bất đồng căn bản”, giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh châu Âu liên quan đến lãnh thổ tự trị này.

Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk nói: “Các kết quả trinh sát sẽ được phân tích trong những ngày tới”, đồng thời cho biết nhóm của Đức đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng các nỗ lực nhằm đưa Greenland dưới sự kiểm soát của Washington, một mục tiêu ông theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu tiên.

Ban đầu, Tổng thống Trump cho rằng việc thâu tóm này là then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc và Liên bang Nga ở Bắc Cực, một lập luận bị cả Bắc Kinh và Moskva bác bỏ.

Sau đó, vào hôm 14/1, Tổng thống Trump đưa ra một lập luận mới, cho rằng việc kiểm soát Greenland là điều cần thiết để kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome có thể trở thành hiện thực.

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Mỹ cần Greenland vì mục đích An ninh Quốc gia. Greenland có ý nghĩa sống còn đối với Golden Dome mà chúng tôi đang xây dựng. NATO nên đi đầu trong việc giúp chúng tôi có được nó”.

Tổng thống Trump công bố sáng kiến Golden Dome từ đầu năm ngoái. Hệ thống này, được dự kiến bao gồm các thành phần triển khai trong không gian và các phương án tấn công phủ đầu, có tổng chi phí ước tính vượt quá 542 tỷ USD trong vòng hai thập niên.

Theo Tổng thống Trump, NATO sẽ trở nên “mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ”, đồng thời khẳng định rằng nếu không có Mỹ, liên minh này “sẽ không phải là một lực lượng hay một cơ chế răn đe hiệu quả”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần chế giễu sự hiện diện quân sự của Đan Mạch tại Greenland, cho rằng lực lượng này không đủ để bảo vệ hòn đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Cực này.

Vào ngày 17/1, Tổng thống Trump làm gia tăng căng thẳng vào đầu tuần này khi công bố các mức thuế bổ sung đối với các đối tác thương mại của Mỹ nếu họ từ chối ủng hộ nỗ lực của ông nhằm thâu tóm Greenland.

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Bắt đầu từ ngày 1/2/2026, tất cả các quốc gia nêu trên (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan), sẽ bị áp thuế 10% đối với bất kỳ và toàn bộ hàng hóa nào gửi tới Mỹ. Đến ngày 1/6/2026, mức thuế sẽ tăng lên 25%. Mức thuế này sẽ được áp dụng và phải thanh toán cho đến khi đạt được một Thỏa thuận về việc mua lại Hoàn toàn và Toàn bộ Greenland”.

Động thái này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi các đe dọa áp thuế là không thể chấp nhận và cam kết một phản ứng “đoàn kết và phối hợp”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng các đe dọa này sẽ gây tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tái khẳng định sự đoàn kết của EU với Đan Mạch và Greenland.

Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả các mức thuế là “hoàn toàn sai lầm”, nói rằng chúng làm suy yếu NATO, đồng thời cam kết sẽ đối thoại trực tiếp với Mỹ.