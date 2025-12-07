Bình dân hóa TV Mini LED

Các hãng Trung Quốc đang đưa công nghệ Mini LED về phân khúc dễ tiếp cận. Dòng Xiaomi S Pro Mini LED 2026 vừa ra mắt là một trong những lựa chọn giá rẻ nhất thị trường.

TV MiniLED dần rẻ hơn, xuống phân khúc dưới 20 triệu đồng cho bản 55 inch.

Với thế mạnh công xưởng thế giới, các công ty Trung Quốc dễ dàng hạ giá sản phẩm khi công nghệ được phổ cập. Samsung, LG vẫn độc quyền giải pháp OLED cỡ lớn, neo giá sản phẩm trên phân khúc cao cấp. MiniLED nổi lên là lựa chọn dễ tiếp cận hơn và có đa dạng lựa chọn.

Xiaomi vừa ra mắt mẫu S Pro Mini LED 2026 ở Việt Nam, dùng loại tấm nền này. Sản phẩm khởi điểm từ mốc 17 triệu đồng cho bản 55 inch, dưới 30 triệu đồng với 75 inch. Mức này rẻ hơn 40% mẫu OLED cùng kích thước và chỉ bằng 70% lựa chọn từ hãng lớn như Samsung, Sony.

Ưu thế MiniLED

Nhu cầu nâng cao, LCD dần lép vế trước OLED về chất lượng hiển thị. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn không gian để các nhà sản xuất tối ưu. Từ dạng LED viền vốn không đảm bảo độ sáng và đồng đều màu sắc, các hãng chuyển sang loại đèn phủ rộng full-array. Từ công nghệ này, kích thước các bóng được thu gọn xuống dưới 0,2 mm và tạo ra hàng trăm vùng điều chỉnh trên tấm nền. Đây là nguyên tắc cốt lõi của MiniLED.

Dòng MiniLED 75 inch của Xiaomi.

Ví dụ mẫu Xiaomi S Pro Mini LED 2026 bản 75 inch có hơn 700 vùng làm mờ cục bộ (Dimming Zone), có thể điều chỉnh độ sáng độc lập. So với OLED mỗi pixel tự điều chỉnh, con số này vẫn còn cách xa. Đổi lại, người dùng có thể tiếp cận với chi phí dễ chịu hơn. Mặt khác, công nghệ này còn cung cấp độ sáng cao hơn, đến 1.700 nit cùng khả năng làm việc bền bỉ, không bị thoái hóa, bóng mờ theo thời gian.

TV Xiaomi vẫn dùng tấm nền VA, vốn đạt tương phản cao hơn IPS. Giải pháp này kết hợp với đèn nền MiniLED đảm bảo độ sâu hình ảnh. Đổi lại, góc nhìn của sản phẩm giảm đi theo hướng dọc, nhưng không đáng kể.

Giới hạn của giải pháp hiển thị này là blooming. Hiện tượng xuất hiện khi tương phản quá lớn trên phần diện tích hiển thị nhỏ. Đôi khi quầng sáng xuất hiện quanh chủ thể trên nền đen. Nó chỉ xuất hiện và gây khó chịu trong số ít trường hợp bởi với hàng trăm vùng điều chỉnh độc lập, phần diện tích ảnh hưởng vốn rất nhỏ.

So với OLED, vốn cần mức đầu tư lớn, Mini LED là có bước tăng tiến nhỏ về giá, nhưng nâng cấp xa về trải nghiệm. Độ sáng tối đa, tương phản, màu sắc của TV dùng giải pháp này tốt hơn hẳn LCD truyền thống. Thực tế, số tiền người dùng phải trả cho Mini LED của Xiaomi chỉ tương đương QLED truyền thống tại các hãng lớn.

Hai mặt Google TV

Tại Trung Quốc, Xiaomi cài một hệ điều hành riêng cho sản phẩm của họ. Giao diện này trực quan với các ô nội dung lớn, tích hợp sâu Xiaomi HyperOS để liên thông với sản phẩm trong hệ sinh thái nhà thông minh.

Do khác biệt thị trường, bản ở Việt Nam của S Pro Mini LED 2026 chạy trên nền Google TV. Đây là lựa chọn an toàn, quen thuộc với khách hàng. Sản phẩm tích hợp sẵn đầy đủ dịch vụ quen thuộc như YouTube, Netflix hay Apple TV. Những phần mềm khác cũng dễ dàng được tải thông qua cửa hàng. Người dùng có thể cài Xiaomi Home bản quốc tế để đồng bộ hóa với sản phẩm chung hệ sinh thái.

Thiết bị có thể nhận thông báo về hoạt động của các thiết bị gia dụng như bóng đèn, robot hút bụi hay sản phẩm Mija như tủ lạnh điều hòa, máy giặt. Với di động, TV có thể được điều khiển từ xa bằng điện thoại thay vì dùng remote. Mẫu này cũng được tích hợp sẵn AirPlay, phát nhạc hay phản chiếu video từ iPhone dễ dàng. Đây là chức năng một số hãng lớn như Samsung còn thiếu.

Google TV bị cài sẵn quảng cáo không thể xóa.

Mặt khác, đây cũng là một hệ thống mở. Khách hàng còn được quyền tải thêm app bên thứ 3 dưới dạng APK. Điều này cung cấp khả năng tùy biến sâu hơn cho thiết bị. Tuy nhiên, điểm trừ của Google TV là nó có sẵn nhiều quảng cáo trên màn hình chính, không thể loại bỏ, gây phiền toái trong quá trình sử dụng. Hệ điều hành cũng tiêu tốn không ít tài nguyên.

Xiaomi trang bị cho TV 3 GB RAM cùng 32 GB bộ nhớ trong. Nâng cấp phần cứng giúp tốc độ khởi động, mở app đã nhanh hơn đáng kể. Tuy nhiên, đôi khi vẫn xảy ra giật lag bởi tính tối ưu kém của Google TV.

Là mẫu cao cấp nhất đang bán tại Việt Nam, dòng S MiniLED cũng có chất lượng hoàn thiện tốt hơn một bậc. TV có viền mỏng, khung kim loại và âm thanh tinh chỉnh bởi Harman. Đổi lại, hãng lợi thế giá của sản phẩm Xiaomi với các đối thủ truyền thống không còn quá lớn. Dòng S Pro là bước thử của công ty Trung Quốc, tiếp cận phân khúc đắt tiền hơn khi đạt một số thành công nhất định ở model tầm trung A/A Pro.