Bình An - Phương Nga trên thảm đỏ Cannes

Ngày thứ 11 của Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 diễn ra với buổi công chiếu tác phẩm The Most Precious of Cargoes của đạo diễn Michel Hazanavicius. Vợ chồng Phương Nga - Bình An là một trong những khách mời tham dự. Trên thảm đỏ, Á hậu Việt Nam 2018 diện trang phục hở vai, sánh đôi chồng diễn viên trong bộ suit đính nơ lịch lãm.