Trải nghiệm kinh hoàng của diễn viên đóng thế

Diễn viên đóng thế ở Hollywood phải tập luyện không ngừng để có sức khỏe và sức bền tốt, giữ vững tinh thần thép cũng như can đảm đối mặt với rủi ro.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên The Guardian, các diễn viên đóng thế (hay còn gọi là stunt person hoặc cascadeur) với nhiều năm làm nghề đã lần lượt chia sẻ trải nghiệm sẵn sàng bị đấm, diễn trong lửa, đâm vào xe đang chạy quá tốc độ hoặc nhảy khỏi nhà cao tầng.

Tại Hollywood, công việc này đầy tiềm năng phát triển nhưng cũng đối diện không ít rủi ro.

Trải nghiệm đáng nhớ và tai nạn kinh hoàng của nghề cascadeur

Bobby Holland Hanton, 39 tuổi, đã thực hiện nhiều cảnh quay đáng nhớ trong sự nghiệp. Tham gia bom tấn The Dark Knight Rises là kỷ niệm khiến người đàn ông Canada không thể nào quên.

Đóng thế Christian Bale vai Người Dơi, Hanton phải thả người cùng dây thừng từ độ cao hơn 30 m xuống đất, đứng trên cầu Manhattan cao 61 m vào lúc hoàng hôn trong bộ suit bó sát và được đạo diễn Christopher Nolan quay lại khoảnh khắc này từ trực thăng.

Bobby Holland Hanton từng làm "bản sao" của Chris Hemsworth, Christian Bale. Ảnh: Men's Health.

Bén duyên với nghề cascadeur ở độ tuổi 20, Hanton từng thay Daniel Craig thực hiện cú nhảy cao 7,5 m từ ban công này sang ban công khác vào giữa đêm mà không có dây cáp hay thảm an toàn bên dưới. "Tôi không được phép thất bại khi đóng cảnh này", anh hồi tưởng khi khoác áo James Bond trong Quantum of Solace.

Hanton cho biết đã tập luyện rất vất vả để chuyển từng đóng thế cho Tom Hiddleston sang Chris Hemsworth. Trước thời điểm ghi hình Thor: Love and Thunder, Hanton dành 8 tuần để tăng từ 85 lên 95 kg, phần lớn là khối lượng cơ nạc, lượng mỡ chỉ chiếm 5%. "Chris tuyên bố nhân vật Thor sẽ to lớn đúng nghĩa đen. Bởi vậy tôi cũng phải thay đổi một chút", anh nói.

Theo Hanton kể, có lần anh bị gãy xương háng khi đóng vai Thor, bị trẹo mắt cá chân, đập đầu vô số lần đến mức trí nhớ giảm sút. Chấn thương nặng nhất của nam diễn viên nằm ở lưng. Sau ca phẫu thuật thay đĩa đệm titan và chỉnh cột sống, tinh thần của Hanton bị ảnh hưởng nặng nề.

Chia sẻ với The Guardian, Rocky Taylor kể bước chân vào nghề này từ năm 1960 bằng vai đầu tiên trong The Young Ones. Từ cát-xê vài đồng, thu nhập của ông tăng theo cấp số nhân, đủ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Để đổi lấy bình yên hiện tại, ông đã trải qua số lần đổ máu nhiều không đếm xuể.

Ông kể: "Tai nạn tệ nhất xảy ra vào năm 1985, khi tôi đang quay Death Wish 3. Đáng lẽ tôi phải nhảy từ nóc một tòa nhà cao 12 m ở Lambeth (Anh) với những ngọn lửa được đốt xung quanh các góc tường. Thế nhưng, tòa nhà bất ngờ nổ tung trước khi tôi có thời gian chuẩn bị phóng mình khỏi nó. Tôi đã phải nhảy để tự cứu mạng mình, nhưng bị trượt té và va vào bê tông, dẫn đến xương hông, xương chậu và đốt sống bị gãy, bỏng ở mặt, cánh tay".

Rocky Taylor hiện đã ngoài 80 tuổi, không còn trực tiếp đóng thế nhưng dùng kinh nghiệm để truyền đạt cho các thế hệ sau. Ảnh: Kiran Master/The Observer.

Nỗi đau đó khiến ông dừng công việc một thời gian, trước khi dám tái hiện lại cú nhảy thót tim trong chương trình truyền hình năm 2011. Taylor - người từng đóng thế Tom Cruise trong Mission: Impossible 7 - được truyền thông gọi là "kẻ liều lĩnh nhất nước Anh".

Diễn viên nữ không sợ nguy hiểm

Nhiều năm nay, thị trường cascadeur trở nên sôi động với sự gia nhập của nhiều diễn viên nữ không sợ khổ cực. Dayna Grant, 47 tuổi, có kha khá vết sẹo sau khi thay Gwyneth Paltrow, Tilda Swinton và Charlize Theron đóng pha hành động nghẹt thở, cô vẫn thấy hạnh phúc vì được tham gia Avatar, Wonder Woman 1984, Mad Max...

Tháng 9/2011, khi con đầu lòng của Grant vừa tròn một tháng tuổi, cô bắt đầu đi làm lại. Nhưng không may, cô bị gãy cổ tay và đập mặt xuống lớp băng cứng trong lúc diễn cảnh trượt băng cho TVC quảng cáo.

"Những gì tôi có thể nhớ là hình ảnh vũng máu lớn và lời cầu cứu mọi người hãy giúp tôi chăm sóc đứa con nhỏ. Sau đó, tôi nhập viện, phải khâu 30 mũi trên mặt", nữ cascadeur nhớ lại.

Dayna Grant từng đóng thế trong Avatar, Wonder Woman 1984, Mad Max. Ảnh: @daynastunts.

Mặc dù không đóng thế cho Margot Robbie ở phim Barbie, Nikita Mitchell, 35 tuổi, phải thử nghiệm trước các phân đoạn căng thẳng để đảm bảo rằng Robbie được an toàn khi trực tiếp thực hiện.

Quá trình chuẩn bị cho phim bắt đầu từ tháng 1/2022 và Mitchell làm việc cùng một nhóm cascadeur để thử nghiệm các pha mạo hiểm, cân nhắc bối cảnh. Cô đã thử ghi hình với chiếc phao nổi mang tính biểu tượng từ đỉnh ngôi nhà Barbie cao 9 m và nhảy xuống chiếc xe Barbie màu xanh lam. Cảnh đánh nhau trên bãi biển cũng khiến Mitchell tốn nhiều sức lực.

Trong khi đó, Maria Hippolyte được chú ý vì là nữ cascadeur da màu thứ 2 ở Anh. Cô có cơ hội làm việc với Teyonah Parris, bị Gal Gadot dùng khiên tấn công trong dự án hành động. Với Hippolyte, lời mời sang Mỹ tham gia Black Panther là trải nghiệm đặc biệt.

"Thật không thể tin được. Xung quanh tôi toàn những nhân vật tài năng nhất trong ngành. Tôi được trao cơ hội đóng thế cho Lupita Nyong'o và khoảng thời gian đó thật kỳ diệu làm sao. Tuy làm việc liên tục từ sáng đến khuya, chạy dọc bãi biển, đấm, đá nhau và vấp ngã vô số lần, tôi vẫn yêu từng giây từ phút một", Hippolyte bày tỏ.

Theo The Guardian, ngoài việc được đào tạo bài bản để thực hiện những cảnh gây sốc, bao gồm các vụ tai nạn xe hơi, ngã từ trên cao, nhảy dù, kéo ngã (ví dụ ngã ngựa), các vụ nổ... nghề cascadeur đòi hỏi diễn viên phải tập luyện chăm chỉ để có sức khỏe tốt, tinh thần thép, sự can đảm và chấp nhận rủi ro.

"Diễn viên đóng thế ngày càng được ghi nhận nhiều hơn vì những đóng góp của họ trong ngành. Họ mạo hiểm mạng sống vì sự kỳ diệu của điện ảnh", tờ báo nhận định.