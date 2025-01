Chị đẹp đạp gió tổ chức concert đầu tiên

Tối 25/1, nhà sản xuất Chị đẹp đạp gió 2024 gây chú ý khi xác nhận tổ chức concert vào tháng 4. Song địa điểm tổ chức chưa được tiết lộ. Dẫu vậy, đây là concert đầu tiên kể từ khi Chị đẹp đạp gió lên sóng từ năm 2023.

Tập 15, đồng thời là chung kết 2 của chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 lên sóng vào tối cùng ngày. Đội hình Đạp gió 2024 được công bố bao gồm 10 thành viên: Minh Hằng, Kiều Anh, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, MisThy, Mie, Minh Tuyết, Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm.

Giải thưởng Đội trưởng Đạp gió được trao cho Tóc Tiên. Ca sĩ chia sẻ: "Có lẽ bên cạnh việc đi tìm lại ngọn lửa nghề của mình, sứ mệnh của tôi là trở thành người đáng tin cậy đối với các chị em". Nữ ca sĩ mong muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả chị em trong đội hình Đạp gió 2024 vì ai cũng xứng đáng, hết mình trên sân khấu và có lượng người hâm mộ đông đảo.

Format chung kết Đạp gió năm nay có sự khác biệt so với mùa một về cả thể thức thi đấu lẫn số lượng người chơi. Ở mùa đầu tiên, 14 chị đẹp lọt vào cuộc đua cuối cùng và người có quyền quyết định 7 thành viên vào nhóm thành đoàn là 357 khán giả trong trường quay.

Đến mùa hai, trước đêm chung kết, có ba người chơi (2 thuộc đội Tóc Tiên và 1 thuộc đội ca nương Kiều Anh) đã nắm chắc cơ hội vào nhóm Đạp gió.

Chủ đề của chung kết mang tên “Chuyển mình rực rỡ”, với mong muốn truyền tải tinh thần dám đổi mới, dám chinh phục những ước mơ của mỗi chị đẹp. Hai vòng đấu mà 17 chị đẹp phải qua gồm Sân khấu kết hợp vocal & performance và Sân khấu thử thách Dance.

