Bill Gates thời trẻ kém duyên với các cô gái?

Gặp những người giỏi toán hơn mình khiến Bill bị tổn thương. Nhưng Bill vẫn có khả năng lập trình xuất sắc để tìm đến khi cần được xoa dịu lòng tự tôn. Tuy nhiên, nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với việc ông bị các cô gái từ chối, mười lần như một.

Hãy nhớ lại cảnh trộm quần lót trong bộ phim Revenge of the Nerds (Sự trả thù của ba chàng mọt sách), được làm để gây cười vào năm 1984 nhưng giờ đây lại khiến người xem lắc đầu ngao ngán; bộ ba mọt sách nhìn trộm các chị em hội nữ sinh tắm,v.v…, và phát tản ảnh khoả thân của một người trong số đó.

Buồn cười thật. Ở Harvard, Bill kể rằng thời sinh viên năm nhất, ông không bị tổn thương đến mức phải trả thù như vậy: thay vào đó, ông vùi đầu vào bộ sưu tập tạp chí Playboy và Penthouse đồ sộ, và có tin đồn ông từng đến khu Combat Zone của Boston, nổi tiếng với các rạp chiếu phim khiêu dâm và gái mại dâm. “Tôi từng chơi ở Zone một lúc, chỉ để xem người ta làm gì ở đó,” Bill nói. “Phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi trong tiệm pizza này và đọc sách.”

Bạn muốn nghĩ sao về chuyện này cũng được.

Một số chàng trai lập ban nhạc rock để cua gái. Có lẽ Bill tin rằng số tiền ông chắc chắn kiếm được từ Traf-O-Data sẽ giúp ông chinh phục phụ nữ. Than ôi, như hai nhà viết tiểu sử Stephen Manes và Paul Andrews viết, công ty “tiếp tục lăn bánh trên xa lộ thương mại như một chiếc Mercedes xẹp ba bánh.” Bill kết thúc năm học đầu tiên ở Harvard đầy những vết bầm tím - ít nhất là về mặt tinh thần.

Bill Gates thời trẻ. Ảnh: CNBC.

Paul Allen, lúc đó 21 tuổi và đã bỏ học đại học, cũng đang xúi Bill bỏ học. Vào mùa hè năm 1974, Paul được nhận vào làm lập trình viên cho Honeywell ở Boston, và khi Bill quay lại Cambridge, hai người rất thường xuyên gặp nhau. Cuộc cách mạng máy tính đang đến rất gần, và Paul lo họ sẽ bỏ lỡ. Và học xong bốn năm Harvard để làm gì cơ chứ? Dù sao thì năm hai của Bill cũng đã khởi đầu không suôn sẻ: ông bắt đầu chơi poker và nhanh chóng thua hàng nghìn đôla.

Rất may là Bill Gates vừa mới quen Steve Ballmer. Họ sống cùng ký túc xá và đã kết bạn với nhau trong một lớp kinh tế trình độ cao học. Nhìn bề ngoài, Steve trái ngược hoàn toàn với Bill - một anh chàng cao lớn, hoà đồng và siêu thân thiện. Họ học cùng nhau, đi xem phim cùng nhau và tham gia vào các cuộc tranh luận sôi nổi.

Theo cách nào đó, Steve là Kent Evans thứ hai, và Bill tin tưởng Steve đến mức thậm cí còn để Steve kéo đi dự tiệc tại Fox Club, một tổ chức xã hội tương tự như hội huynh đệ. “Tôi sống khép kín đến mức không biết đến sự tồn tại của họ,” Bill sau này thừa nhận, “nhưng Steve Ballmer đã quyết định rằng tôi cần ra ngoài tiệc tùng nhiều một chút.”

Và có lẽ Bill Gates sẽ tiếp tục sống buông thả như vậy, nếu như không có sự xuất hiện của một bài tạp chí.

Paul Allen nhớ lại buổi chiều ông chạy đến phòng ký túc xá của Bill với cuốn tạp chí Popular Electronic số tháng 1 năm 1975 nóng hổi vừa mới phát hành, trang bìa là hình chiếc máy tính mini Altair: “Tôi xông vào phòng lúc cậu ấy đang ôn thi cuối kỳ,” Allen viết. “Bill bắt đầu lắc lư trên ghế khi đọc, dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang tập trung cao độ.”

Altair là máy tính bạn có thể tự lắp ráp từ một bộ dụng cụ. Công ty chuyên sản xuất cấu kiện cho tên lửa mô hình ở Albuquerque tên là Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) đang bán lẻ các bộ dụng cụ này với giá 397 đôla và theo Paul Allen, phiên bản cơ bản có bộ nhớ chỉ đủ để lập trình cho đèn nhấp nháy. Không có bàn phím, không có màn hình, không có cổng USB; nhìn từ góc độ của thế kỷ 21, Altair trông chẳng giống máy tính chút nào.

Sau khi đọc xong, Bill tin Altair chính là khởi đầu của tương lai, vì ông đã ngộ ra được điểm cốt yếu về chiếc máy này: bạn có thể thêm bộ nhớ. Và với bộ nhớ lơn hơn, Altair có thể làm được nhiều thứ.