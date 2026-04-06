Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Warren và Bill: Gates, Buffett và tình bạn đã thay đổi thế giới

Cuốn sách này kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn và rất đời về tình bạn giữa Bill Gates và Warren Buffett - một trong những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Thế giới sách

Tỷ phú Warren Buffett làm gì để vợ chấp nhận tính hà tiện?

Nhiều năm sau, Susie hay nói Warren coi mình như một bông hoa và coi bà như bình tưới nước. Và vì Susie rất thích chăm sóc khu vườn sống này, bà tự hỏi, sao bà có thể thấy không vui chứ?

Chẳng mấy chốc, một bông hoa khác đã xuất hiện trong mảnh đất Buffett. Vào ngày 30 tháng 7 năm 1953, Susan Alice Buffett - hay “Sooz Bé”, tên ở nhà của cô - chào đời. Suzan là cô bé dễ thương, dễ tính, và mùa xuân năm 1954, con trai lớn của Warren và Susie, Howard, chào đời.

Có tin đồn Sooz Bé phải ngủ trong hộc tủ quần áo không dùng đến vì Warren không chịu bỏ tiền mua cũi. Dù đây là tin đồn thất thiệt, nhưng Warren quả là khét tiếng hà tiện: ông luôn thích hình dung tiền có thể làm được những gì - và do đó, gét phải tiêu bất kỳ khoản tiền nào dù rất nhỏ mà mình tích cóp được.

Susie chấp nhận tính hà tiện của chồng mình với điều kiện mỗi tối khi Warren phải tạm gác việc đọc Moody’s Manual để hát cho bé Sooz nghe bài hát ru yêu thích Over the Rainbow.

Phải thúc đẩy để Warren gắn kết với mọi người, kể cả với cô con gái bé bỏng của mình. Ngược lại, đối với Susie, kết giao là năng khiếu bẩm sinh. Bà không cần nói chuyện phiếm mà nhìn thẳng vào đối phương và hỏi họ một cách chân thành, Bạn thế nào rồi? Một người bạn kể, “Khi Susie hỏi bạn câu đó, cô ấy biết cả về chất lượng cuộc sống lẫ sức khoẻ tinh thần của bạn.”

Warren anh 1

Tỷ phú Warren Buffett và con gái Susie. Ảnh: CNBC.

Có nhiều điểm trái ngược với chồng thế nhưng Susie rất giống Warren ở chỗ luôn muốn vạch ra con đường riêng của mình. Cũng giống như một nhà giao dịch trẻ thông minh vào thập niên 1950 cần phải có chút nổi loạn nếu muốn tránh xa Phố Wall và tự thân vận động, các hoạt động xã hội của Susie cũng không đi theo lối mòn.

Hầu hết các bà nội trợ trẻ thời đó đều bị ám ảnh sự đúng mực; họ muốn dọn đến sống trong ngôi nhà lớn ở khu dân cư tốt nhất, tham gia các câu lạc bộ phù hợp và kết bạn với những người phù hợp.

Susie có những mối quan tâm khác. Cô gái từng muốn kết hôn với một chàng trai Do Thái trái ý bố mình đã trở thành người phụ nữ quan tâm đến các phong trào dân quyền đang phát triển mạnh mẽ: Vụ Brown kiện Hội đồng Giáo dục đã ngã ngũ vào năm 1954; làn sóng tẩy chay xe buýt Montgomery đã bắt đầu vào năm 1955.

Mặc dù rất bận rộn với hai đứa con nhỏ ở nhà, cô làm vườn Susie đã bắt đầu gieo những hạt mầm đầu tiên cho đam mê suốt đời của mình, cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé để giúp thế giới trở nên tốt đẹp và công bằng hơn.

Cả Warren và Susie đều không lấy làm phiền khi cuộc sống của họ diễn ra trên hai đường thẳng song song, như Susie sau này cho biết. Bà chăm sóc con cái và vun đắp đam mê của mình, trong khi Warren, hoạt động trong thư phòng trên lầu, đọc sách đến tận khuya, tìm kiếm những cách mới để đầu tư số vốn ngày càng lớn của mình.

Đến tháng 10 năm 1956, Warren đã quản lý hơn nửa triệu đôla, bao gồm tiền của mình, chưa kể đến việc ông vẫn tự tay làm tất cả các công việc sổ sách. Tuy nhiên, cũng có lúc hai đường thẳng song song này giao nhau: khi mùa hè năm 1957 dần trôi qua, Susie phát hiện mình lại mang thai.

Anthony McCarten/NXB Trẻ

Warren Warren Buffett Warren Buffett Tỷ phú Hà tiện

  Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

Đọc tiếp

SÁCH HAY

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý